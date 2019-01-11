11.01.2019 | 13:45

Жительница Пензы через суд взыскала компенсацию морального вреда после того, как на нее упал забор.

Инцидент произошел 5 июля 2018 года напротив дома № 40 на улице Мира. На женщину рухнул установленный ООО «ПрестижСтрой» металлический забор, в результате чего она получила телесные повреждения, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Обратившись в суд, пензячка попросила взыскать с организации 120 000 рублей.

ООО «ПрестижСтрой» на основании договора с АО «Пензтеплоснабжение» занималось капитальным ремонтом тепловых сетей и огородило участок работ забором. При этом оно не предприняло достаточных мер к обеспечению безопасности прохожих.

«Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание степень нравственных и физических страданий пензячки, которая в результате происшествия находилась на амбулаторном лечении, в связи с полученной травмой (перелом правой руки со смещением) не имела возможности продолжить привычный для нее полноценный образ жизни, была ограничена в движениях, нуждалась в посторонней помощи», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Требования женщины были удовлетворены частично: ООО «ПрестижСтрой» обязали выплатить ей 80 000 рублей.