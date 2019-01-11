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Общество | 11 января снег будут чистить на Пензе-III, в центре и на ГПЗ-24

11.01.2019|11:31
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За четверг, 10 января, из Пензы вывезено 7 194 кубометра снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Снежные массы убраны с путепровода 8 Марта, с Ахунского, Паркового и Бакунинского мостов, с улиц Ерик, Злобина, Сердобской, Некрасова, Суворова, Бакунина, с пешеходных переходов и остановок на улицах Кривозерье, 40 лет Октября, Тепличной, Львовской, Мереняшева, Ферганской, Дизельной, Бийской, в 3-м проезде Бурмистрова.

Кроме того, вручную очищены тротуары на улицах Токарной, Кривозерье, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Ферганской, Локтионова, Гоголя, Металлистов. Работы также велись на Воронова, Кижеватова, Калинина, Куйбышева, Российской, Вишневой, Красной Горке, Овражной и Терновского.

Основная расчистка улиц проводилась ночью: во вторую смену убрано около пяти тысяч кубометров снега. В дневную смену работало 79 единиц техники, в ночную - 68 спецмашин.

«11 января сотрудниками предприятия планируется провести работы по очистке от снега и наледи крыш остановочных павильонов, вывезти снег с улиц Красной, Кирова, Лермонтова, Володарского, Плеханова, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Антонова и многих других», - проинформировали в мэрии.

За предыдущие сутки сотрудники МУП «Пензадормост» вывезли с городских улиц 6 799 кубометров снега.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|11.01.2019 11:44|

penzainform.ru писал(a):

«11 января сотрудниками предприятия планируется провести работы по очистке от снега и наледи крыш остановочных павильонов, вывезти снег с улиц Красной, Кирова, Лермонтова, Володарского, Плеханова, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Антонова и многих других», - проинформировали в мэрии.
Даже дорогу к СК Олимпийскому прочистят? Что-то не верится

Гость|11.01.2019 11:52|

Очень мало задействовано спецтехники в городе на уборке снега. Не могут вывозить, пусть пару шнекороторов купят, чтобы расчистить хоть проезжую часть. В Сибири и на Севере одни шнекороторы чистят, быстро и качественно, а у нас показуха с посыпалками песчаной смесью

Гость|11.01.2019 11:57|

Пресс-служба только комментирует приписки и рекордные показатели, которые им дает Пензадормост. На самом деле эти показатели завышены минимум в 2 раза, а техники в городе как не было, так и нет, снега меньше на дорогах за неделю не стало.

Гость|11.01.2019 11:58|

Ппц. Половина новостей уже который день только про снег. Край деградации.

Гость|11.01.2019 11:59|

Гость писал(a):

Пресс-служба только комментирует приписки и рекордные показатели, которые им дает Пензадормост. На самом деле эти показатели завышены минимум в 2 раза, а техники в городе как не было, так и нет, снега меньше на дорогах за неделю не стало.
Какое в 2? Ты где у нас столько камазов видел, сколько они снега ежедневно в отчетах "вывозят"? В 10 раз показатели завышены.

Гость|11.01.2019 12:09|

А на Маяке когда ? Особенно во дворах ?

Гость|11.01.2019 12:23|

На Тепличной очень плохо почищено!

Гость|11.01.2019 12:24|

А на других улицах в снегопад убираться не будут?!

Гость|11.01.2019 12:29|

Молодцы!

Имя: Гость
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