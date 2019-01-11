11.01.2019 | 11:31

За четверг, 10 января, из Пензы вывезено 7 194 кубометра снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Снежные массы убраны с путепровода 8 Марта, с Ахунского, Паркового и Бакунинского мостов, с улиц Ерик, Злобина, Сердобской, Некрасова, Суворова, Бакунина, с пешеходных переходов и остановок на улицах Кривозерье, 40 лет Октября, Тепличной, Львовской, Мереняшева, Ферганской, Дизельной, Бийской, в 3-м проезде Бурмистрова.

Кроме того, вручную очищены тротуары на улицах Токарной, Кривозерье, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Ферганской, Локтионова, Гоголя, Металлистов. Работы также велись на Воронова, Кижеватова, Калинина, Куйбышева, Российской, Вишневой, Красной Горке, Овражной и Терновского.

Основная расчистка улиц проводилась ночью: во вторую смену убрано около пяти тысяч кубометров снега. В дневную смену работало 79 единиц техники, в ночную - 68 спецмашин.

«11 января сотрудниками предприятия планируется провести работы по очистке от снега и наледи крыш остановочных павильонов, вывезти снег с улиц Красной, Кирова, Лермонтова, Володарского, Плеханова, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Антонова и многих других», - проинформировали в мэрии.

За предыдущие сутки сотрудники МУП «Пензадормост» вывезли с городских улиц 6 799 кубометров снега.