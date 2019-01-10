10.01.2019 | 19:06

Воспитанники воскресной школы при храме Петра и Павла отметили Рождество Христово. В их песне звучала краткая история появления Спасителя на свет.

«Один из главных христианских праздников после Воскресения Христова - когда рождается Христос. Каждый христианин знает про этот праздник, должен посетить богослужение, совершить добрые дела - дела милосердия, тем самым прославить родившегося Христа-младенца», - рассказал клирик храма Петра и Павла священник Дмитрий Фадеев.

Православные пензенцы собрались в библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, сотрудники которой совместно с работниками центра социальной помощи семье и детям Ленинского района и организовали встречу.

«Это мероприятие - прежде всего для лиц пожилого возраста, стоящих у нас на учете в центре, и членов клуба «Доброе сердце», которые ходят в клуб рукодельщиков», - отметила специалист центра социальной помощи семье и детям Ленинского района Ирина Харитонова.

«Наполнится их сердце радостью, добротой, улыбками, и каждый из этого мероприятия, наверное, вынесет частичку добра и какого-то умиротворения, потому что нам этого так сейчас не хватает в нашей жизни», - подчеркнула заведующая читальным залом библиотеки Ирина Вяцкова.

Также в рождественском концерте приняли участие ученики музыкальной школы имени Виктора Чеха.