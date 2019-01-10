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Общество | В Заре инструментально обследуют четыре дома на улице Новоселов

10.01.2019|18:07
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Дополнительное инструментальное обследование квартир четырех домов на улице Новоселов проведут по заявлению жителей. Об этом на совещании заявил заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов.

«Данные материалы будут приложены к материалам, уже имеющимся в заявлении, после чего будет приниматься решение. Я обращаюсь сейчас к членам комиссии: вы поддерживаете такое решение?» - поинтересовался Дмитрий Семенов.

Жильцы пятиэтажек, построенных в Заре по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, еще в конце 2017-го начали обращать внимание властей на появившиеся трещины, ползущие по стенам сверху вниз.

Наиболее проблемный дом - № 110. Там уже никто не берется подсчитать количество установленных строительных «маячков».

«Они расползлись - и все! Придут, посмотрят, фотографируют - и все, говорят: ничего такого, дом только осаживается», - рассказал житель дома № 110 на ул. Новоселов Сергей Никитин.

«Это живая гробница, вы понимаете? Нет! Потому что вы здесь не живете!» - возмутилась женщина.

«Мы приехали с аварийного опять в аварийное, никак не ожидали», - пожаловалась жительница дома № 110 на ул. Новоселов Лариса Никишина.

В конце октября 2018-го ситуацией в Заре заинтересовались сотрудники Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело.

«В рамках контракта общество с ограниченной ответственностью «Сурский квартал» заключило договор субподряда с иными организациями, которые осуществили строительство восьми многоквартирных жилых домов по улицам Новоселов и Сюзюмова в городе Пензе.

Впоследствии - после расселения граждан из аварийного и ветхого жилья - при эксплуатации вновь построенных домов выявлены неравномерные осадки фундаментов домов, которые повлекли за собой образование трещин в фундаментных блоках и несущих конструкциях, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Управлением капитального строительства с 2017 года велась претензионная работа в отношении ООО «Сурский квартал». Однако, учитывая, что в 2017 году в отношении данной организации Арбитражным судом Пензенской области была введена процедура банкротства, самостоятельно данная организация не смогла устранить данные замечания», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

После проведения исследования будет принято решение, что делать с квартирами невезучих новоселов с улицы Новоселов.

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Гость|10.01.2019 18:43|

penzainform.ru писал(a):

«Управлением капитального строительства с 2017 года велась претензионная работа в отношении ООО «Сурский квартал». Однако, учитывая, что в 2017 году в отношении данной организации Арбитражным судом Пензенской области была введена процедура банкротства, самостоятельно данная организация не смогла устранить данные замечания», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
Молодец! Так с лохами и надо!

Гость|10.01.2019 19:01|

Опубликуйте кто в составе комиссии подписывал акт приёмки и ввода в эксплуатацию этих домов.Эти люди все уже должны быть в СИЗО,на них уже должны быть заведены уголовные дела.Где хоть какая то реакция прокуратуры и лично Канцеровой?

Гость|10.01.2019 19:04|

У домов,построенных в 15 году,скоро истекает срок гарантии. Спасение утопающего будет делом утопающего? О таких "достижениях" будет доклад в Совете федерации?

Гость|10.01.2019 19:10|

Гость писал(a):

Опубликуйте кто в составе комиссии подписывал акт приёмки и ввода в эксплуатацию этих домов.Эти люди все уже должны быть в СИЗО,на них уже должны быть заведены уголовные дела.Где хоть какая то реакция прокуратуры и лично Канцеровой?
До тех пор, пока жители этих новопостроенных халуп не скинутся и на свои деньги не проведут независимую строительную экспертизу (не в пензенской компании) и не подадут в суд коллективный иск на тех, кто по документам им предоставил эти сараи , ничего не будет.

Под лежачий камень вода не течёт.

А в этой засранной пензе и подавно, круговая порука, знаете ли.

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