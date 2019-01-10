10.01.2019 | 12:17

Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря в 2019 году выросла. Отдых за городом в этом году обойдется в 17 200 рублей, в лагере труда и отдыха - 8 500 рублей, в санатории - 23 500 рублей. Для сравнения: в прошлом году это было соответственно 15 100, 8 200 и 21 490 рублей.

Стоимость путевки на Черноморское побережье для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличилась с 40 000 до 42 000 рублей.

Кроме того, вырастет число детей в пришкольных лагерях. В 2018 году их было 40 829, в этом - на 1 298 больше.

В связи с этим финансирование отдыха и оздоровления детей из бюджета Пензенской области увеличилось на 10% - с 404,1 млн до 448 млн рублей.

Получить бесплатные путевки в лагеря, а также в санатории при наличии медицинских показаний могут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Размер родительской платы за путевки в загородные и пришкольные лагеря составит не более 33,4%. При этом муниципалитет за счет средств собственного бюджета вправе снижать стоимость родительской платы», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.