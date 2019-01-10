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Общество | В Пензенской области выросла стоимость путевки в детские лагеря

10.01.2019|12:17
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Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря в 2019 году выросла. Отдых за городом в этом году обойдется в 17 200 рублей, в лагере труда и отдыха - 8 500 рублей, в санатории - 23 500 рублей. Для сравнения: в прошлом году это было соответственно 15 100, 8 200 и 21 490 рублей.

Стоимость путевки на Черноморское побережье для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличилась с 40 000 до 42 000 рублей.

Кроме того, вырастет число детей в пришкольных лагерях. В 2018 году их было 40 829, в этом - на 1 298 больше.

В связи с этим финансирование отдыха и оздоровления детей из бюджета Пензенской области увеличилось на 10% - с 404,1 млн до 448 млн рублей.

Получить бесплатные путевки в лагеря, а также в санатории при наличии медицинских показаний могут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Размер родительской платы за путевки в загородные и пришкольные лагеря составит не более 33,4%. При этом муниципалитет за счет средств собственного бюджета вправе снижать стоимость родительской платы», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|10.01.2019 12:47|

если от стоимости 17200 рубля взять 33,4% то стоимость путевки для родителя будет 5 744,8 рубля или вы приврали и она будет стоить 17200-5744,8=11 455,2 рубля для родителя, черти Вы какие данные тут даёте? Вас бы всех в 9 класс ЕГЭ сдавать отправить.

Гость|10.01.2019 13:04|

А что, кто-то ожидал, что в новом году что-то подешевеет? Оптимисты, однако

Гость|10.01.2019 13:16|

Да вы что ? А мы вот всё ждём новостей когда скажут а вот чиновники постарались и снизили на 20-25% стоимость !

Имя: Гость
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