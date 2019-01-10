Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|16:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Общество | В Пензе на борьбу с онкологическими заболеваниями направят 1,5 млрд рублей

10.01.2019|16:17
Печать

В 2019 году объем финансов, направленных на помощь онкологическим больным по территориальной программе ОМС, составит 1 млрд 509,5 млн рублей. Это почти на 700 млн (86%) больше, чем в 2018-м.

Более чем в два раза возрастет количество схем химиотерапевтического лечения - с 425 до 1 000. Это позволит врачам применять наиболее эффективные схемы в зависимости от индивидуальности пациента.

В дневном стационаре станет на 2 885 больше случаев лечения, что даст возможность обеспечить больным нужное количество курсов химиотерапии. На койках круглосуточного стационара планируется применение порт-систем (катетеров), которые позволят качественно и безболезненно проводить инъекции.

С текущего года для пациентов с онкологическими заболеваниями сокращен срок ожидания госпитализации, а также проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии в условиях поликлиники: 14 календарных дней вместо 30.

«Кроме того, на 2019 год запланирована 1 000 исследований для диагностики новообразований современным методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ)», - проинформировали в ТФОМС.

Ранее сообщалось, что в 2019 году начнется строительство еще одного корпуса онкоцентра стоимостью более 700 млн рублей. 58 млн составят средства областного бюджета. На них будут готовить площадку и сети.

Необходимость строительства вызвана увеличением выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. За 11 месяцев 2018 года при проведении диспансеризации у жителей региона впервые было обнаружено 376 случаев злокачественных новообразований.

0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 16:49|

penzainform.ru писал(a):

Более чем в два раза возрастет количество схем
Вот эта фраза особенно настораживает в этой статье.

Гость|10.01.2019 16:54|

А больные онкологией покупают сами лекарства . Укол 30000 рублей врач выписывал .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 