10.01.2019 | 16:17

В 2019 году объем финансов, направленных на помощь онкологическим больным по территориальной программе ОМС, составит 1 млрд 509,5 млн рублей. Это почти на 700 млн (86%) больше, чем в 2018-м.

Более чем в два раза возрастет количество схем химиотерапевтического лечения - с 425 до 1 000. Это позволит врачам применять наиболее эффективные схемы в зависимости от индивидуальности пациента.

В дневном стационаре станет на 2 885 больше случаев лечения, что даст возможность обеспечить больным нужное количество курсов химиотерапии. На койках круглосуточного стационара планируется применение порт-систем (катетеров), которые позволят качественно и безболезненно проводить инъекции.

С текущего года для пациентов с онкологическими заболеваниями сокращен срок ожидания госпитализации, а также проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии в условиях поликлиники: 14 календарных дней вместо 30.

«Кроме того, на 2019 год запланирована 1 000 исследований для диагностики новообразований современным методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ)», - проинформировали в ТФОМС.

Ранее сообщалось, что в 2019 году начнется строительство еще одного корпуса онкоцентра стоимостью более 700 млн рублей. 58 млн составят средства областного бюджета. На них будут готовить площадку и сети.

Необходимость строительства вызвана увеличением выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. За 11 месяцев 2018 года при проведении диспансеризации у жителей региона впервые было обнаружено 376 случаев злокачественных новообразований.