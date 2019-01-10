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Общество | В Пензе коммунальщики сообщили, откуда вывезут снег 10 января

10.01.2019|12:35
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Сотрудники МУП «Пензадормост» за сутки вывезли с городских улиц 6 799 кубометров снега, из них 4 500 - в ночь с 9 на 10 января.

Также коммунальщики чистили и обрабатывали проезжую часть и тротуары во всех районах областного центра, освобождали от снега обочины. В первую смену (днем) были задействованы 93 спецмашины, во вторую (ночью) - 86.

«Техника работала на мостах и путепроводах на улицах Токарной, 8 Марта, Свердлова, Бакунина, Терновского; Ухтинском мосту, мосту через ручей Безымянный. Кроме того, вывозили снежные массы с улиц Бакунина, Павлушкина, Тухачевского, Злобина, Сердобского, станции Пенза-III, дороги на Ахуны, c улиц Кордон Студеный, Подлесной, Коннозаводской, Антонова, 6-го проезда Пестеля, улицы Рахманинова, проспекта Победы, улиц Ленина, Кирова, Терновского, Лермонтова, Карпинского, пешеходных переходов и остановок на улице Пушкина и участке от «Глобуса» до Карпинского», - перечислили в пресс-службе администрации Пензы.

10 января хотят вывезти снег с улиц Мира, Пушкина, Карпинского, Бакунина, Ерик, Злобина, Сердобской, ИТР, Лазо, проспектов Победы и Строителей, путепровода на 8 Марта, Ахунского моста, мостов на улицах Парковой, Тарханова, Бакунина.

У пензенцев есть немало претензий к работе коммунальщиков. Так, на Южной Поляне за зиму ни разу не чистили дорогу между универсамом «Фортуна» и домом № 91 на улице Калинина, которая соединяет последнюю с Богданова.

«Центральные дороги чистят, не до бордюров, конечно, но чистят. А вот шаг в сторону - и все, утопай в снегу. И это не внутридворовая территория, за которую отвечает какая-нибудь управляйка, это городская дорога», - рассказала местная жительница.

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Гость|10.01.2019 13:11|

Нам зачем говорить откуда вывезут ? Вы вывозите а мы увидим откуда вывезли , где остался . Все ваши странные говорильни наводят нас смутные сомнения .

Гость|10.01.2019 13:19|

Вот при Заводовском в 2013 был порядок!

Гость|10.01.2019 13:23|

Лучше бы сказали КУДА вывозят. Чтобы знали,где засрали экологию снегом с реагентами.

Гость|10.01.2019 13:25|

Со Злобина и Сердобской ещё раз вывезут?

Гость|10.01.2019 13:45|

Гость писал(a):

Лучше бы сказали КУДА вывозят
как обычно на границу с Лебедевкой Пензенского района, жители которой пользуются личными скважинами и колодцами. А по весне вся грязь с пензенских городских дорог в воде у жителей Лебедевки. Все начальство в курсе, и областное, и городское, и всем пофиг в общем

Гость|10.01.2019 13:49|

Сказочники

Гость|10.01.2019 13:52|

Ул Можайского!!! Почистите хоть 1 раз за зиму. Дети идут в школу, сады по «каше «

Имя: Гость
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