10.01.2019 | 14:53

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев инцидента, который случился в Пензе 30 декабря. На улице Клары Цеткин водитель Audi A6 сбил женщину, и та покинула место ДТП.

Это случилось около 16:50 напротив дома № 23.

«Убедительная просьба к очевидцам данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-23 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет № 214», - обратились к горожанам в отделении пропаганды регионального УГИБДД.