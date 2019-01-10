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Общество | В Пензе ищут очевидцев предновогоднего ДТП на улице Клары Цеткин

10.01.2019|14:53
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Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев инцидента, который случился в Пензе 30 декабря. На улице Клары Цеткин водитель Audi A6 сбил женщину, и та покинула место ДТП.

Это случилось около 16:50 напротив дома № 23.

«Убедительная просьба к очевидцам данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-23 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет № 214», - обратились к горожанам в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

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Гость|10.01.2019 15:02|

ОН ущерб с тетки взыскать хочет?

Гость|10.01.2019 15:17|

penzainform.ru писал(a):

Госавтоинспекция просит откликнуться

Зачем она вам? У неё видимо претензий нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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