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Общество | У путепровода вблизи Заречного появились новые светофоры

10.01.2019|13:04
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У путепровода около Монтажной проходной Заречного установили светофоры, которые регулируют потоки машин на объекте.

С 31 декабря движение по виадуку через железнодорожные пути ограничено из-за ремонта асфальтового покрытия, находившегося в аварийном состоянии. Когда работы будут окончены, пока неизвестно.

«Выезд из Монтажной проходной Заречного не перекрыт, при необходимости горожане по-прежнему могут пользоваться этим КПП. Но водителям следует проявлять осторожность и бдительность», - предупредили в местном ОГИБДД.

Портал «Заречье сегодня» сообщает, что на данном участке реверсивное движение. Автомобили должны ехать по нему со скоростью, не превышающей 40 километров в час. «Разрешенная нагрузка на ось – не более пяти тонн», - уточняется на портале.

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Гость|10.01.2019 13:46|

Нам это не интересно

Гость|10.01.2019 13:51|

Зареченские лоси на светофоры не смотрят.

Имя: Гость
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