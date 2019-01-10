10.01.2019 | 13:04

У путепровода около Монтажной проходной Заречного установили светофоры, которые регулируют потоки машин на объекте.

С 31 декабря движение по виадуку через железнодорожные пути ограничено из-за ремонта асфальтового покрытия, находившегося в аварийном состоянии. Когда работы будут окончены, пока неизвестно.

«Выезд из Монтажной проходной Заречного не перекрыт, при необходимости горожане по-прежнему могут пользоваться этим КПП. Но водителям следует проявлять осторожность и бдительность», - предупредили в местном ОГИБДД.

Портал «Заречье сегодня» сообщает, что на данном участке реверсивное движение. Автомобили должны ехать по нему со скоростью, не превышающей 40 километров в час. «Разрешенная нагрузка на ось – не более пяти тонн», - уточняется на портале.