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Общество | Пензенцев просят помочь животным с помощью пластиковых крышек

10.01.2019|16:59
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Фонд «Рука помощи бездомным животным» объявил о старте нового благотворительного волонтерского проекта «Крышечка на крышечку».

Как поясняется в группе фонда в соцсети «ВКонтакте», он преследует две цели: сделать окружающую среду чище и помочь животным обрести крышу над головой.

«Пластиковые крышечки от бутылок собираются в различных пунктах приема. Затем крупная партия крышечек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на наш расчетный счет», - говорится в разъяснении.

Желающие принять участие в благотворительной акции могут сделать это несколькими способами. Можно разместить контейнер на работе, в школе, в институте. Для этого предварительно следует написать личное сообщение о готовности это сделать.

Можно также копить крышки дома, а затем привезти в центр помощи или партнерам, которые откликнутся на призыв.

Третий вариант - разместить на своей территории контейнер или другую тару для сбора крышечек. Это могут быть пластиковые бутыли объемом от 5 до 19 литров, коробка или даже крепкий пакет.

Источник — фото: vk.com/animalspnz_fund58
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Гость|10.01.2019 17:07|

Шо, опять? Опять школоту заставят принести не менее 50 крышечек? Побойтесь бога, подождите до весны, пускай хоть оттают..

Гость|10.01.2019 17:12|

А почему не бутылки или шприцы?

Гость|10.01.2019 17:30|

Бутылки другой дядя собирает, тот кто надо.

Гость|10.01.2019 18:14|

Вообще тоо можно ещё металлолом сдать или макулатуру. Везти в другой город не надо

Имя: Гость
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