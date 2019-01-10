10.01.2019 | 16:59

Фонд «Рука помощи бездомным животным» объявил о старте нового благотворительного волонтерского проекта «Крышечка на крышечку».

Как поясняется в группе фонда в соцсети «ВКонтакте», он преследует две цели: сделать окружающую среду чище и помочь животным обрести крышу над головой.

«Пластиковые крышечки от бутылок собираются в различных пунктах приема. Затем крупная партия крышечек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на наш расчетный счет», - говорится в разъяснении.

Желающие принять участие в благотворительной акции могут сделать это несколькими способами. Можно разместить контейнер на работе, в школе, в институте. Для этого предварительно следует написать личное сообщение о готовности это сделать.

Можно также копить крышки дома, а затем привезти в центр помощи или партнерам, которые откликнутся на призыв.

Третий вариант - разместить на своей территории контейнер или другую тару для сбора крышечек. Это могут быть пластиковые бутыли объемом от 5 до 19 литров, коробка или даже крепкий пакет.