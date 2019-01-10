10.01.2019 | 11:25

В минувшие праздничные дни в исправительных колониях Пензенской области организовали насыщенную досуговую программу для осужденных.

В учреждениях, подконтрольных региональному управлению Федеральной службы исполнения наказаний РФ, провели несколько культурно-массовых мероприятий.

«В их числе конкурсы снежных фигур, праздничные концерты, спортивные соревнования. Осужденные принимали участие в турнире по зимнему футболу, выявляли лучших в настольном теннисе, шахматах и шашках», - сообщили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

В эти дни осужденные также могли посмотреть новогодние передачи по телевизору и посетить богослужения, проходившие в храмах при учреждениях.