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Общество | Пензенские осужденные поучаствовали в конкурсах снежных фигур

10.01.2019|11:25
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В минувшие праздничные дни в исправительных колониях Пензенской области организовали насыщенную досуговую программу для осужденных.

В учреждениях, подконтрольных региональному управлению Федеральной службы исполнения наказаний РФ, провели несколько культурно-массовых мероприятий.

«В их числе конкурсы снежных фигур, праздничные концерты, спортивные соревнования. Осужденные принимали участие в турнире по зимнему футболу, выявляли лучших в настольном теннисе, шахматах и шашках», - сообщили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

В эти дни осужденные также могли посмотреть новогодние передачи по телевизору и посетить богослужения, проходившие в храмах при учреждениях.

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Гость|10.01.2019 11:31|

Как мило.до слёз

Гость|10.01.2019 12:10|

Петуха не слепили ?

Гость|10.01.2019 12:12|

Вася Бриллиант такой ерундой не занимался .

Гость|10.01.2019 12:16|

Боюсь представить что они могли там со снежной бабой сделать.

Гость|10.01.2019 12:21|

Смотрю на свинку и сердце кровью обливается. Зэки такие же люди как и мы, какие фигуры слепили душевные. Душа Зэка даже благороднее чем чёрная душа чиновника. К 23 февраля всех нужно помиловать -амнистия все на свободу!!!

Имя: Гость
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