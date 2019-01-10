Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|15:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Общество | Бессоновский перевозчик отдаст 40 000 рублей за неуплаченный штраф

10.01.2019|13:50
Печать

В Бессоновке мировой суд наказал перевозчика, не уплатившего штраф в установленный законом срок. Дело было рассмотрено по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

Денежное взыскание в размере 20 000 рублей было наложено на предпринимательницу, работающую на маршруте № 166 (Пенза - Вазерки), в сентябре 2018 года. За 60 дней с момента вступления постановления в силу она так и не уплатила штраф.

Наказание женщине назначили за использование автобуса с иными характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок. Транспортное средство не было оборудовано ремнями безопасности для пассажиров, антиблокировочной тормозной системой, системой отопления салона, не зависящей от работы двигателя, и др.

Предпринимательница в суд не явилась, хотя ее своевременно известили о дате и месте проведения заседания.

Так как рассрочка или отсрочка уплаты штрафа женщине не давалась, а доказательств, что она перечислила деньги в срок, представлено не было, суд признал ее виновной в уклонении от исполнения административного наказания. Перевозчика оштрафовали еще на 40 000 рублей.

0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 14:46|

Заголовок читается "Бессовестный перевозчик"))

Гость|10.01.2019 14:50|

когда ип лямкина оштрафуют там постоянно перегруз машины в ужасном состояние

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 