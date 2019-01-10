10.01.2019 | 13:50

В Бессоновке мировой суд наказал перевозчика, не уплатившего штраф в установленный законом срок. Дело было рассмотрено по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

Денежное взыскание в размере 20 000 рублей было наложено на предпринимательницу, работающую на маршруте № 166 (Пенза - Вазерки), в сентябре 2018 года. За 60 дней с момента вступления постановления в силу она так и не уплатила штраф.

Наказание женщине назначили за использование автобуса с иными характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок. Транспортное средство не было оборудовано ремнями безопасности для пассажиров, антиблокировочной тормозной системой, системой отопления салона, не зависящей от работы двигателя, и др.

Предпринимательница в суд не явилась, хотя ее своевременно известили о дате и месте проведения заседания.

Так как рассрочка или отсрочка уплаты штрафа женщине не давалась, а доказательств, что она перечислила деньги в срок, представлено не было, суд признал ее виновной в уклонении от исполнения административного наказания. Перевозчика оштрафовали еще на 40 000 рублей.