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Общество | В Пензенской области развернули пункты обогрева военных на полигонах

09.01.2019|09:10
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В Пензенской области из-за аномальных морозов на полигонах развернули дополнительные пункты обогрева личного состава.

Военнослужащим дают горячий чай, хлеб с салом и луком. Чтобы они не заболели, командирам и руководителям предписано корректировать время нахождения служащих на открытом воздухе во время занятий в зависимости от температуры воздуха.

«На базе госпиталей созданы дополнительные врачебно-сестринские бригады, в соединениях увеличено количество лечебных изоляторов, в медицинских пунктах создан запас противовирусных и иммунологических препаратов», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В общей сложности на полигонах Поволжья появилось более 100 пунктов обогрева. Помимо Пензенской, они развернуты в Самарской, Оренбургской, Саратовской областях, а также в Удмуртии и Башкортостане.

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Гость|09.01.2019 09:54|

и чо?

Гость|09.01.2019 09:57|

penzainform.ru писал(a):

из-за аномальных морозов
Это где такие аномалии?

Гость|09.01.2019 09:58|

И сколько градусов, ниже зимы?

Имя: Гость
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