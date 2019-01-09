09.01.2019 | 09:10

В Пензенской области из-за аномальных морозов на полигонах развернули дополнительные пункты обогрева личного состава.

Военнослужащим дают горячий чай, хлеб с салом и луком. Чтобы они не заболели, командирам и руководителям предписано корректировать время нахождения служащих на открытом воздухе во время занятий в зависимости от температуры воздуха.

«На базе госпиталей созданы дополнительные врачебно-сестринские бригады, в соединениях увеличено количество лечебных изоляторов, в медицинских пунктах создан запас противовирусных и иммунологических препаратов», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В общей сложности на полигонах Поволжья появилось более 100 пунктов обогрева. Помимо Пензенской, они развернуты в Самарской, Оренбургской, Саратовской областях, а также в Удмуртии и Башкортостане.