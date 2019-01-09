Пензенское информационное агентство|18+|Среда|9 янв 2019|19:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.91  |  $  67.08

Общество | Рождественский бал объединил любителей танцев в школе № 67

09.01.2019|18:06
Печать

Школа № 67 на некоторое время погрузилась в атмосферу XVIII-XIX веков. Рождественский ретробал объединил любителей истории и танцев, дошедших до наших времен из старины. Каждые барышня и кавалер к мероприятию готовились серьезно, чтобы максимально соответствовать образу порхающих по паркету истинных героев светских раутов.

«наряды подбирают конкретно к танцору, конкретно к личности: кому-то подойдет такого цвета, кому-то - другого, но чтобы были именно исторические фасоны, чтобы именно воспроизвести ту эпоху. Мы сюда приходим, танцуем эти прекрасные исторические танцы, ощущаешь себя как на балу Наташи Ростовой», - отметила участница рождественского бала Татьяна Шиянова.

Польки богемская, цыганская, «эсмеральда», французская кадриль, мазурка, марши - освоить их, по убеждению хореографов, неподготовленному современному человеку можно, но для этого придется постараться, как Золушке, спешащей на бал.

«Очень многое зависит от менталитета. Вот я просто занималась в Пензе, работала в Астрахани с педагогом и работаю сейчас в Челябинске. Во всех трех регионах абсолютно разная воспринимаемость таких танцев, разное принятие этих танцев. И, конечно, очень многое зависит от танцевального опыта человека», - рассказала преподаватель челябинской студии исторического танца Юлия Чередникова.

Это мероприятие уже шестой год подряд проводит студия историко-бытового танца «Комплимент». И молодежь, и люди старшего возраста, прибывшие на бал, предпочитают завершать череду новогодних праздников, следуя моде XVIII века.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 