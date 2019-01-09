09.01.2019 | 18:06

Школа № 67 на некоторое время погрузилась в атмосферу XVIII-XIX веков. Рождественский ретробал объединил любителей истории и танцев, дошедших до наших времен из старины. Каждые барышня и кавалер к мероприятию готовились серьезно, чтобы максимально соответствовать образу порхающих по паркету истинных героев светских раутов.

«наряды подбирают конкретно к танцору, конкретно к личности: кому-то подойдет такого цвета, кому-то - другого, но чтобы были именно исторические фасоны, чтобы именно воспроизвести ту эпоху. Мы сюда приходим, танцуем эти прекрасные исторические танцы, ощущаешь себя как на балу Наташи Ростовой», - отметила участница рождественского бала Татьяна Шиянова.

Польки богемская, цыганская, «эсмеральда», французская кадриль, мазурка, марши - освоить их, по убеждению хореографов, неподготовленному современному человеку можно, но для этого придется постараться, как Золушке, спешащей на бал.

«Очень многое зависит от менталитета. Вот я просто занималась в Пензе, работала в Астрахани с педагогом и работаю сейчас в Челябинске. Во всех трех регионах абсолютно разная воспринимаемость таких танцев, разное принятие этих танцев. И, конечно, очень многое зависит от танцевального опыта человека», - рассказала преподаватель челябинской студии исторического танца Юлия Чередникова.

Это мероприятие уже шестой год подряд проводит студия историко-бытового танца «Комплимент». И молодежь, и люди старшего возраста, прибывшие на бал, предпочитают завершать череду новогодних праздников, следуя моде XVIII века.