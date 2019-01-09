09.01.2019 | 13:29

Тысячи поздравлений, видеоклипов и несчетное количество людей, которым эта программа подарила радостные и счастливые минуты, - «Стол заказов «Радио 101.8» на 11 канале отметил свой первый день рождения.

«Долго шел спор: вообще уместно ли показывать, потому что радио - это что-то такое интимное, и стоит ли выводить это все на экраны, чтобы люди видели, что происходит в студии и как. Но прошел год, и я думаю, что никто об этом не пожалел. Огромное спасибо всем телезрителям, всем радиослушателям, потому что благодаря им существует программа «Стол заказов»», - рассказала диджей «Радио 101.8» Нюрочка Чайковская.

«101.8» - уникальный проект. Он одновременно выходит на радио, телевидении и в Интернете. Во время каждого эфира к диджеям поступает около 200 СМС-сообщений и множество телефонных звонков. Все стараются поздравить своих близких и знакомых, сказать им теплые слова и посмотреть любимый видеоклип.

«Выходим в эфир на 11 канале - и такой шквал: здесь Башмаково, Нижний Ломов, Каменка, Белинский, то есть все! И сразу как будто бы вся Пензенская область проснулась», - отметила диджей.

Смотрите и слушайте программу «Стол заказов «Радио 101.8» в эфире 11 канала ежедневно по будням в 17:00, телефон 200-200.