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Общество | Программе «Стол заказов «Радио 101.8» исполнился год

09.01.2019|13:29
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Тысячи поздравлений, видеоклипов и несчетное количество людей, которым эта программа подарила радостные и счастливые минуты, - «Стол заказов «Радио 101.8» на 11 канале отметил свой первый день рождения.

«Долго шел спор: вообще уместно ли показывать, потому что радио - это что-то такое интимное, и стоит ли выводить это все на экраны, чтобы люди видели, что происходит в студии и как. Но прошел год, и я думаю, что никто об этом не пожалел. Огромное спасибо всем телезрителям, всем радиослушателям, потому что благодаря им существует программа «Стол заказов»», - рассказала диджей «Радио 101.8» Нюрочка Чайковская.

«101.8» - уникальный проект. Он одновременно выходит на радио, телевидении и в Интернете. Во время каждого эфира к диджеям поступает около 200 СМС-сообщений и множество телефонных звонков. Все стараются поздравить своих близких и знакомых, сказать им теплые слова и посмотреть любимый видеоклип.

«Выходим в эфир на 11 канале - и такой шквал: здесь Башмаково, Нижний Ломов, Каменка, Белинский, то есть все! И сразу как будто бы вся Пензенская область проснулась», - отметила диджей.

Смотрите и слушайте программу «Стол заказов «Радио 101.8» в эфире 11 канала ежедневно по будням в 17:00, телефон 200-200.

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