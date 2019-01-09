09.01.2019 | 16:07

В Башмаковском районе в селе Кандиевка без крова над головой осталась семья с четырьмя детьми, ожидается рождение пятого. Пожар случился в новогодние праздники. Несчастные люди обратились с письмом к губернатору: из них никто не пострадал, но имущества совсем не осталось.

«Из администрации Башмаковского района не приезжал никто ни 31-го, ни 1-го, а глава Кандиевского сельсовета Чернышев Виктор Николаевич описал ситуацию так: «Помочь вам ничем не можем, в районе администрации денег нет, своими силами как-нибудь решайте»», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Представители администрации Башмаковского района информацию опровергли, заявив, что на месте ЧП были и помогали переезжать.

«Собрали им сумму денежную, сейчас мы продолжаем этим заниматься - у нас есть такой, к сожалению, опыт: в Тимирязево так было в ноябре, мы всем миром собрали 300 тысяч. По такому же принципу мы собираем и этой многодетной семье», - отметила представитель.

Этот пожар стал поводом для того, чтобы обдумать, как же должны действовать чиновники в таких ситуациях. Пока их возможностей не достаточно, чтобы оказывать помощь в полном объеме. Погорельцам выделяют по 10 тысяч рублей. Необходимо законодательно утвердить другие суммы.

К сожалению, без крова над головой жители региона остаются не так редко. Новогодние праздники были омрачены целым рядом ЧП.

«В городе Пензе - 13 пожаров, в Кузнецке - четыре (двое погибших), Каменский район - четыре (один погибший), Белинский район - два (один погибший), Земетчинский, Шемышейский районы - по одному пожару с одним погибшим», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Чаще всего горели жилые дома и надворные постройки.