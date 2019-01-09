09.01.2019 | 10:16

После инспекционной поездки по стройкам Пензы, которую губернатор Иван Белозерцев совершил во вторник, 8 января, на его странице в Instagram появилось обращение от жительницы Пензы.

«Иван Александрович, что же бросили «Лукоморье»? Всех строят, чем мы провинились. Обратите на нас внимание», - написала она.

Ответ главы региона появился на той же странице незамедлительно.

«В Лукоморье остались работы, которые можно проводить только при плюсовой температуре. Обе очереди мы намерены сдать в этом году», - написал Иван Белозерцев.

Эту же тему он затронул на своей странице в Twitter.

«Отвечаю на вопросы дольщиков ЖК «Лукоморье». По второй идет правка документации на достройку, так как застройщик на этот дом найден не так давно. Весь дом в высокой степени готовности, для завершения работ нужна плюсовая температура. «Лукоморье» мы сдадим в 2019 году», - пообещал губернатор.