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Общество | Губернатор пообещал сдать «Лукоморье» в 2019 году

09.01.2019|10:16
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После инспекционной поездки по стройкам Пензы, которую губернатор Иван Белозерцев совершил во вторник, 8 января, на его странице в Instagram появилось обращение от жительницы Пензы.

«Иван Александрович, что же бросили «Лукоморье»? Всех строят, чем мы провинились. Обратите на нас внимание», - написала она.

Ответ главы региона появился на той же странице незамедлительно.

«В Лукоморье остались работы, которые можно проводить только при плюсовой температуре. Обе очереди мы намерены сдать в этом году», - написал Иван Белозерцев.

Эту же тему он затронул на своей странице в Twitter.

«Отвечаю на вопросы дольщиков ЖК «Лукоморье». По второй идет правка документации на достройку, так как застройщик на этот дом найден не так давно. Весь дом в высокой степени готовности, для завершения работ нужна плюсовая температура. «Лукоморье» мы сдадим в 2019 году», - пообещал губернатор.

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Гость|09.01.2019 10:27|

Лукоморья больше нет,от него простыл и след...

Гость|09.01.2019 10:34|

Златую цепь в Торгсин снесли...

Гость|09.01.2019 10:38|

Гость писал(a):

Лукоморья больше нет,от него простыл и след...
Все сартирные поэты будут мной на ..й одеты.

Гость|09.01.2019 10:48|

penzainform.ru писал(a):

застройщик на этот дом найден не так давно. Весь дом в высокой степени готовности, для завершения работ нужна плюсовая температура.
Можно уточнить для каких именно работ при высокой степени готовности нужна плюсовая температура? Обои клеить?

Или застройщик хочет посмотреть, а не поплывет ли строение прежде чем достраивать? Или степень готовности не такая уж и высокая?

Гость|09.01.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

«Отвечаю на вопросы дольщиков ЖК «Лукоморье». По второй идет правка документации на достройку, так как застройщик на этот дом найден не так давно. Весь дом в высокой степени готовности, для завершения работ нужна плюсовая температура. «Лукоморье» мы сдадим в 2019 году», - пообещал губернатор.
Плитку в мороз когда на набережной клали, "тепляк" ставили, ну а здесь другое дело...

Гость|09.01.2019 10:54|

любители лотерей опять в халяву верят?

Когда ж уже поставят на место этих лохотронщиков, который по ошибке "дольщики" назвали?

Халявщики они, а не дольщики!

Гость|09.01.2019 11:00|

Все дома достроят аккуратно к губернаиорским выборам ,чтобы было чем хвастать и бравировать перед избирателей в предвыборной компании и перед Кремлем. И все это за счёт бюджета области.

Имя: Гость
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