09.01.2019 | 18:05

Возведение новых детских садов и школы в Спутнике обсудил с руководством компании «Термодом» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе объезда строительных площадок во вторник, 8 января.

Глава региона побывал на площадке детского сада «Лесная сказка», который будет расположен внутри квартала «Радужные дворы».

На объекте уже выполнена кирпичная кладка, ведется утепление фасада, внутри проявляют свое мастерство штукатуры, электрики и сантехники.

Активно идут работы и на площадках еще двух детских садов. Все три дошкольных учреждения рассчитаны на 120 детей каждый и могут быть сданы в эксплуатацию раньше запланированного срока - к сентябрю 2019 года.

Губернатор остался доволен темпами строительства. В беседе с генеральным директором ООО ПКФ «Термодом» Рафиком Ибрагимовым Иван Белозерцев поинтересовался, как обстоят дела с возведением новой школы в микрорайоне на 2 400 мест.

«В ближайшие дни мы вместе с представителями министерства образования и администрации района планируем выехать в Тамбов, чтобы окончательно принять проект уже действующей там инновационной школы», - подчеркнул Рафик Ибрагимов.

В планах компании «Термодом» - продолжать строить социально важные объекты, делая Город Спутник еще более привлекательным и удобным для проживания.