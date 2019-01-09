09.01.2019 | 16:59

Наряди елочку - получи подарочек. В редакции еженедельника «Пенза плюс ТВ» подвели итоги новогоднего конкурса, в котором принимали участие самые юные читатели и их родители.

Творческое задание заключалось в том, чтобы развесить на праздничном дереве игрушки. И хвойное растение, и сами украшения в течении декабря печатались в разных номерах популярного еженедельника.

«Мне очень понравился конкурс, я собирала елочку. Красивая», - рассказала участница конкурса Лена.

В итоге в редакцию было прислано около 50 работ. Все авторы получили подарки: пригласительные билеты в развлекательные центры города, сладкие призы, а самых талантливых участников конкурса поощрили еще и наборами для рисования.

«Пенза плюс ТВ» - это еженедельник для всей семьи, и нам очень приятно, когда к выполнению творческих заданий читатели подходят целыми семьями. Очень здорово, спасибо. Мы надеемся, что и в следующих наших конкурсах и акциях, которых будет предостаточно в новом году, мы увидим такое семейное творческое участие», - отметила корреспондент еженедельника «Пенза плюс ТВ» Ксения Вдовикина.

После раздачи подарков и детей, и взрослых ждала развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также талисмана еженедельника - Тивишки.