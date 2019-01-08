08.01.2019 | 10:42

В селе Кандиевка Башмаковского района 31 декабря произошел пожар. Сгорела квартира, где проживала семья с четырьмя маленькими детьми (ожидается рождение пятого). Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов во вторник, 8 января.

«Из администрации района никто не приезжал ни 31 декабря, ни 1 января. Глава сельсовета сказал, что помочь ничем не может, «денег нет, решайте проблему своими силами», - зачитал глава региона жалобу погорельцев, обратившихся в его приемную.

Глава Башмаковского района Тамара Павлуткина подтвердила, что пожар уничтожил все хозяйство семьи. По ее словам, на месте происшествия, когда оно случилось, присутствовал глава сельского поселения Виктор Чернышов, который затем помог организовать переезд.

«Мы всем миром собрали денежную сумму, семья не брошена, она живет в тепле, еда есть, к ним выезжали представители соцзащиты», - перечислила она.

«Я давал распоряжение, чтобы в районах был маневренный фонд. Мы бьемся за повышение рождаемости, а здесь многодетная семья оказалась в такой ситуации, что не приведи бог никому. Всем миром собираете деньги - это надо. Но когда после пожара люди оказались на улице, что им делать? Должно быть решение местной власти о законном выделении финансовых средств за счет муниципального образования. Люди должны знать, что они защищены и им будет оказана помощь», - возмутился губернатор.

Он поручил провести расследование и выяснить, какую помощь оказали погорельцам и в каких условиях проживает семья.

«Такое расследование должно быть проведено по каждому сгоревшему дому в Пензенской области, чтобы можно было дать профессиональную оценку и действиям пожарных, и работе органов власти. Посещали ли эту семью, было ли проверено, как работает печь, какая проводка, в каких условиях в целом проживает семья. Тогда можно будет сделать выводы», - констатировал Иван Белорзерцев.

По его поручению минтруд и минфин области разработают положение об оказании материальной помощи семьям, пострадавшим от пожаров.

Руководитель ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов добавил, что в регионе в праздники погибли при пожарах шесть человек. При этом 30 возгораний (75% случаев) произошло в жилом секторе.