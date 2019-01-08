08.01.2019 | 11:45

Сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы обследовали лед на Суре и городских прудах. Об этом во вторник, 8 января, сообщила пресс-служба администрации города.

Как выяснилось, на реке толщина льда возле берега составляет около 10 см, а к середине - всего лишь 3-5 см.

Кроме того, за последние дни из-за обильных осадков увеличился снежный покров, поэтому визуально определить состояние и толщину льда затруднительно. В связи с этим пензенцев просят не выходить на лед.

Для этого в наиболее популярных у горожан местах на берегах Суры установлены дополнительные предупреждающие знаки - таблички «Переход (переезд) по льду запрещен».

В отличие от реки, на закрытых водоемах толщина льда безопасна и составляет 20-35 см.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону 112», - напомнили в мэрии.