Сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы обследовали лед на Суре и городских прудах. Об этом во вторник, 8 января, сообщила пресс-служба администрации города.
Как выяснилось, на реке толщина льда возле берега составляет около 10 см, а к середине - всего лишь 3-5 см.
Кроме того, за последние дни из-за обильных осадков увеличился снежный покров, поэтому визуально определить состояние и толщину льда затруднительно. В связи с этим пензенцев просят не выходить на лед.
Для этого в наиболее популярных у горожан местах на берегах Суры установлены дополнительные предупреждающие знаки - таблички «Переход (переезд) по льду запрещен».
В отличие от реки, на закрытых водоемах толщина льда безопасна и составляет 20-35 см.
«В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону 112», - напомнили в мэрии.
Да, это не по прудам с полметровым льдом рыбаков гонять. На реке стремно.