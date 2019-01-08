08.01.2019 | 15:42

Жителям Пензенской области, достигшим предпенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60), следует обратиться в налоговые инспекции для получения льготы по имущественным налогам.

Ранее эти льготы распространялись лишь на пенсионеров. Однако с 1 января для граждан предпенсионного возраста установлена льгота по налогу на имущество физических лиц. Они полностью освобождаются от уплаты налога в отношении одного объекта налогообложения каждого вида: это жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров.

«Предпенсионерам также предоставляется льгота по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, что соответствует шести соткам. Если площадь участка составляет не более шести соток, то налог взиматься не будет, а если участок больше, то налог будет рассчитан за оставшуюся площадь», - пояснили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.

«Для оформления налоговых льгот необходимо обратиться в любой налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы и уведомлением о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется льгота», - прокомментировал министр экономики региона Сергей Капралов.