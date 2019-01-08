Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|8 янв 2019|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Иван Белозерцев посетил пензенские долгострои

08.01.2019|16:41
Печать

И техника, и рабочие трудятся на объекте в Райках - на одном из шести несданных домов, оказавшихся в списке проблемных. Достраивать высотку будут две компании. По словам представителя организации, которая взялась за первые три подъезда, завершить работы планируют в мае.

«У меня видеокамера стоит в кабинете по всем домам, я вижу, что здесь работы идут. Самое главное - не останавливаться», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По четырем объектам документация на завершение строительства готова, проходит экспертизу. Для того, чтобы сдать многоэтажки, нужны миллионы рублей - больше 330 на то, чтобы довести до завершения, например, дом на Ново-Казанской.

«Главный сегодня вопрос, чтобы зайти в законную плоскость, - это решение дольщиков о выходе в ЖСК, потому что другого законного решения просто нет. И в январе этот вопрос будет ставиться на голосование, другого пути нет», - заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Жилищно-строительный кооператив создан клиентами печально известной компании «Декор-Трейд» - дольщиками с улицы Измайлова.

«Самое главное - крышу закрыли, сейчас идет остекление», - добавил губернатор.

По словам нового застройщика, к концу 2019-го дом будет введен в эксплуатацию. Чтобы решить проблему обманутых дольщиков, власти предпринимают ряд мер: предлагают компаниям земельные участки, субсидируют затраты. В городе ситуация с долгостроями выходит на иной уровень, а в одном из районов области возникли новые трудности.

«К большому сожалению, у нас появились еще проблемные застройщики. Это у нас «Солнечный город», там тоже порядка 100 человек, решение о банкротстве судом принято, поэтому будем искать решение и там», - добавил Николай Симонов.

0
0
0
0
 
Гость|08.01.2019 19:45|

А какой же Симонов умер недавно?

Гость|08.01.2019 19:51|

Гость|08.01.2019 19:45|

А какой же Симонов умер недавно?

Это просто так ...

Гость|08.01.2019 20:20|

Да там семейные династии... один умер, второй подстрахует. Держитесь, ребята!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 