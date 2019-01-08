08.01.2019 | 16:41

И техника, и рабочие трудятся на объекте в Райках - на одном из шести несданных домов, оказавшихся в списке проблемных. Достраивать высотку будут две компании. По словам представителя организации, которая взялась за первые три подъезда, завершить работы планируют в мае.

«У меня видеокамера стоит в кабинете по всем домам, я вижу, что здесь работы идут. Самое главное - не останавливаться», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По четырем объектам документация на завершение строительства готова, проходит экспертизу. Для того, чтобы сдать многоэтажки, нужны миллионы рублей - больше 330 на то, чтобы довести до завершения, например, дом на Ново-Казанской.

«Главный сегодня вопрос, чтобы зайти в законную плоскость, - это решение дольщиков о выходе в ЖСК, потому что другого законного решения просто нет. И в январе этот вопрос будет ставиться на голосование, другого пути нет», - заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Жилищно-строительный кооператив создан клиентами печально известной компании «Декор-Трейд» - дольщиками с улицы Измайлова.

«Самое главное - крышу закрыли, сейчас идет остекление», - добавил губернатор.

По словам нового застройщика, к концу 2019-го дом будет введен в эксплуатацию. Чтобы решить проблему обманутых дольщиков, власти предпринимают ряд мер: предлагают компаниям земельные участки, субсидируют затраты. В городе ситуация с долгостроями выходит на иной уровень, а в одном из районов области возникли новые трудности.

«К большому сожалению, у нас появились еще проблемные застройщики. Это у нас «Солнечный город», там тоже порядка 100 человек, решение о банкротстве судом принято, поэтому будем искать решение и там», - добавил Николай Симонов.