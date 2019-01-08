08.01.2019 | 14:16

Во вторник, 8 января, губернатор Иван Белозерцев посетил многоэтажные дома, застройщиками которых ранее были компании «Декор-Трейд» и «Пензастрой», признанные банкротами. Недостроенные здания были переданы другим организациям, которые завершают их возведение.

На здании в микрорайоне № 4 «Среда» в Сосновке обустраивается кровля, внутри него монтируются межкомнатные перегородки. На объекте работают 10 человек.

«Проблем с финансированием нет, проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу. Нужно увеличить количество людей на объекте, чтобы дом сдать быстрее», - поручил губернатор.

Застройщик заверил, что дом планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Из бюджета на эти цели будет выделена субсидия в размере порядка 340 миллионов рублей.

Компенсацией компании, взявшейся за достройку дома переменной этажности на улице Ново-Казанской, станут земельные участки.

Заключен договор технического присоединения дома к сетям электроснабжения. Сейчас ведутся работы по устройству кровли во второй и третьей блок-секциях, началась установка окон. В праздничные дни на объекте работают 20 человек, затем сотрудники выйдут на работы по монтажу инженерных коммуникаций и выполнению черновой отделки.

Губернатор выразил уверенность, что дом будет сдан в этом году.

Новый подрядчик для первой очереди жилого дома в микрорайоне Райки готовит здание к пуску тепла. До конца января здесь начнутся отделочные работы. Дом планируется сдать в эксплуатацию в мае 2019 года.

«У меня стоит видеокамера в кабинете, я наблюдаю за строительством всех домов. Вижу, что работы идут. Самое главное - не останавливаться», - отметил губернатор.

Как уточнил председатель областного правительства Николай Симонов, в ближайшее время дольщики должны принять решение о создании жилищно-строительных кооперативов в тех домах, где они еще не созданы.