Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|8 янв 2019|15:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Губернатор через видеокамеру в кабинете следит за достройкой проблемных домов

08.01.2019|14:16
Печать

Во вторник, 8 января, губернатор Иван Белозерцев посетил многоэтажные дома, застройщиками которых ранее были компании «Декор-Трейд» и «Пензастрой», признанные банкротами. Недостроенные здания были переданы другим организациям, которые завершают их возведение.

На здании в микрорайоне № 4 «Среда» в Сосновке обустраивается кровля, внутри него монтируются межкомнатные перегородки. На объекте работают 10 человек.

«Проблем с финансированием нет, проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу. Нужно увеличить количество людей на объекте, чтобы дом сдать быстрее», - поручил губернатор.

Застройщик заверил, что дом планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Из бюджета на эти цели будет выделена субсидия в размере порядка 340 миллионов рублей.

Компенсацией компании, взявшейся за достройку дома переменной этажности на улице Ново-Казанской, станут земельные участки.

Заключен договор технического присоединения дома к сетям электроснабжения. Сейчас ведутся работы по устройству кровли во второй и третьей блок-секциях, началась установка окон. В праздничные дни на объекте работают 20 человек, затем сотрудники выйдут на работы по монтажу инженерных коммуникаций и выполнению черновой отделки.

Губернатор выразил уверенность, что дом будет сдан в этом году.

Новый подрядчик для первой очереди жилого дома в микрорайоне Райки готовит здание к пуску тепла. До конца января здесь начнутся отделочные работы. Дом планируется сдать в эксплуатацию в мае 2019 года.

«У меня стоит видеокамера в кабинете, я наблюдаю за строительством всех домов. Вижу, что работы идут. Самое главное - не останавливаться», - отметил губернатор.

Как уточнил председатель областного правительства Николай Симонов, в ближайшее время дольщики должны принять решение о создании жилищно-строительных кооперативов в тех домах, где они еще не созданы.

Источник — фото: Pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.01.2019 14:38|

Через дырку в заборе следит . А он следователь . Ну следи , следи . Чего выследиш ? Ну мы знаем всё .....

Гость|08.01.2019 14:43|

Высоко сижу, далеко гляжу. Зоркий сокол наш! Ни спрятаться, ни скрыться! Нагнал страху!

Гость|08.01.2019 14:48|

Заголовошники жгут Прям как в "Джентльменах удачи" Василий Алибабаевич - "Мы будем прятать, а он дырка смотреть" ))

эхх и детский сад на ПензаИнформе. Ну хоть чиста поржать..

Гость|08.01.2019 15:05|

penzainform.ru писал(a):

У меня стоит видеокамера в кабинете
Может лучше видеокамеры на объектах поставить !???

Гость|08.01.2019 15:06|

Там где идёт строительство или подвешен груз, не шастайте и не пляшите, тем более не подсматривайте в дырку ...

Гость|08.01.2019 15:08|

Я вот думаю - мож у него всё ж монитор в кабинете? А если камера - кто смотрит?

Гость|08.01.2019 15:10|

Солиднее надо быть солиднее. А то как маша из сказки, высоко сижу, далеко гляжу.

Гость|08.01.2019 15:13|

Вуайеризм?

Гость|08.01.2019 15:15|

А что на подчаненных положиться не льзя? Они не работают? Зачем их держать деньги налогоплательщиков разбазаривать

Гость|08.01.2019 15:15|

Вижу что работы идут, в час по чайной ложке, как доктор прописал,но главное не останавливаться. Выхлебать всё до дна.

Гость|08.01.2019 15:16|

Гость писал(a):

Солиднее надо быть солиднее. А то как маша из сказки, высоко сижу, далеко гляжу.
Да, кто сидел на моём горшке? - а тут сразу всё и видно. Девочка Маша на горшке сидела. У неё понос от Юркиной каши.

Гость|08.01.2019 15:18|

Гость писал(a):

А если камера - кто смотрит?
Гость писал(a):
А если камера - кто смотрит?
Гость писал(a):
А если камера - кто смотрит?
Строители за ним по-ходу))

Гость|08.01.2019 15:22|

Там запись зацикленная по-кругу.

Гость|08.01.2019 15:22|

Ну что студент, у вас несчастные случаи были на стройке ? ... нет, .. теперь будут, пшли!!!

Гость|08.01.2019 15:26|

хватит ублажать этих любителей лотерей!

Они сами лоханулись, пусть сами и страдают.

дольщики, блин, халявщики!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 