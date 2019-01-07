07.01.2019 | 10:25

В воскресенье, 6 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин и глава города Николай Тактаров ознакомились с работой автоматизированного комплекса управления дорожным движением.

Сотрудники организации, отвечающей за содержание в Пензе дорожных знаков и светофоров, продемонстрировали представителям власти возможность управления транспортными потоками с помощью интеллектуальной системы.

Сейчас она функционирует в тестовом режиме. На перекрестках улицы Антонова с Измайлова и Стрельбищенской установлены камеры видеонаблюдения для мониторинга движения автотранспорта.

«Информация выводится на экраны в диспетчерском центре и позволяет дистанционно регулировать работу светофоров, предотвращая образование пробок и заторов на дорогах», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

По мнению Виктора Кувайцева, такая система может быть установлена и на других городских перекрестках при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».