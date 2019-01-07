В воскресенье, 6 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин и глава города Николай Тактаров ознакомились с работой автоматизированного комплекса управления дорожным движением.
Сотрудники организации, отвечающей за содержание в Пензе дорожных знаков и светофоров, продемонстрировали представителям власти возможность управления транспортными потоками с помощью интеллектуальной системы.
Сейчас она функционирует в тестовом режиме. На перекрестках улицы Антонова с Измайлова и Стрельбищенской установлены камеры видеонаблюдения для мониторинга движения автотранспорта.
«Информация выводится на экраны в диспетчерском центре и позволяет дистанционно регулировать работу светофоров, предотвращая образование пробок и заторов на дорогах», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.
По мнению Виктора Кувайцева, такая система может быть установлена и на других городских перекрестках при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
А результат работы где? Затровые ситуации как были так и есть.