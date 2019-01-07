07.01.2019 | 16:39

Грех работать в этот день, большой праздник - Рождество Христово. Но дела откладывать нельзя. Люди трудятся.

Однако главное дело 7 января все-таки православное торжество. На сцену вышел один из местных Дедов Морозов.

Первым дарил пензенцам праздничное настроение у памятника Ленину певец Сергей Макаров. Он даже чем-то внешне похож на вождя. А атеисту Ильичу в этот день погода преподнесла рождественский подарок в виде белого воротничка.

Ничуть не хуже профессионального певца на обновленной площади Ленина выступали начинающие исполнительницы.