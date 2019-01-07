Грех работать в этот день, большой праздник - Рождество Христово. Но дела откладывать нельзя. Люди трудятся.
Однако главное дело 7 января все-таки православное торжество. На сцену вышел один из местных Дедов Морозов.
Первым дарил пензенцам праздничное настроение у памятника Ленину певец Сергей Макаров. Он даже чем-то внешне похож на вождя. А атеисту Ильичу в этот день погода преподнесла рождественский подарок в виде белого воротничка.
Ничуть не хуже профессионального певца на обновленной площади Ленина выступали начинающие исполнительницы.
penzainform.ru писал(a):
Так надо было грешников тут же на площади на кол или на костер.