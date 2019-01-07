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Общество | В честь Рождества Христова на площади Ленина устроили концерт

07.01.2019|16:39
Печать

Грех работать в этот день, большой праздник - Рождество Христово. Но дела откладывать нельзя. Люди трудятся.

Однако главное дело 7 января все-таки православное торжество. На сцену вышел один из местных Дедов Морозов.

Первым дарил пензенцам праздничное настроение у памятника Ленину певец Сергей Макаров. Он даже чем-то внешне похож на вождя. А атеисту Ильичу в этот день погода преподнесла рождественский подарок в виде белого воротничка.

Ничуть не хуже профессионального певца на обновленной площади Ленина выступали начинающие исполнительницы.

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Гость|07.01.2019 18:53|

penzainform.ru писал(a):

Грех работать в этот день,

Так надо было грешников тут же на площади на кол или на костер.

Гость|07.01.2019 18:54|

Милосердность включи!

Гость|07.01.2019 19:04|

penzainform.ru писал(a):

Однако главное дело 7 января все-таки православное торжество. На сцену вышел один из местных Дедов Морозов.
Почитаемый дух у язычников выступал на празднике православия.Там на небесах языческие боги в шоке.

Гость|07.01.2019 19:09|

А где же "СЛАВЯНЕ",они всегда же народ на всех праздниках развлекают своими народными песнями?

Гость|07.01.2019 19:12|

А как на это посмотрел Владимир Ильич?

Имя: Гость
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