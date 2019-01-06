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Общество | Сотрудники МЧС напомнили жителям Песков правила пожарной безопасности

06.01.2019|16:19
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В состоянии паники номера телефонов экстренных служб порой словно из головы вылетают. Как вызвать пожарных, напомнили сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС. В новогодние каникулы они встречались с жителями острова Пески.

«В основном все люди знают основные причины пожаров, из-за чего они получаются. Но лишний раз довести до них требования пожарной безопасности является нашей основной задачей. Профилактика пожаров в частном жилом секторе», - сообщил заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы Дмитрий Бондаренко.

Тем, кого не удалось застать дома, в почтовом ящике оставили памятку о правилах поведения в случае ЧП, другим вручили лично. Алексей Викторович показал людям в форме баню. К организации частной помывочной он подошел с умом: и электропроводка к срубу сделана как надо, и внутри притопочный лист есть.

«Вдруг уголечек выпадет из печки - полы не загораются», - пояснил Алексей Викторович.

Зоя Ивановна с соседней улицы радушно встретила гостей из МЧС, показала газовый котел, электрический счетчик.

«С хорошими аппаратами защиты - все у вас как положено. Все в металлорукаве, в защитных коробах», - одобрил дознаватель ОНД и ПР г. Пензы Алексей Борисов.

Местные жители говорили и об опасениях, которые испытывают. Люди полагают, что угроза пожара в частном секторе возрастает, когда в городе активно пользуются пиротехникой.

«Вот это действительно страшновато. Куда это все упадет, бог знает», - высказал свое опасение житель о. Пески Михаил.

Застройка на Песках плотная, и в случае ЧП пострадать может не один, а сразу несколько домов.

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Гость|06.01.2019 17:16|

М-А-Л-А-Д-Ц-Ы!

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