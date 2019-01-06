06.01.2019 | 12:14

В воскресенье, 6 января, с шести часов утра глава администрации Пензы Виктор Кувайцев начал объезжать основные городские магистрали и проверять состояние пешеходных зон после снегопада.

«Во время осмотра он отметил, что МУП «Пензадормост» обеспечил проезжее состояние дорог по улицам Кирова, Антонова, Измайлова, Коммунистической, Суворова, Чехова, Аустрина, Гагарина, Кронштадтской, проспектам Победы и Строителей и ряду других», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Днем на дорогах работали 83 спецмашины, ночью на линию вышло более 90 единиц техники. Специалисты расчищали дороги, мосты, путепроводы, тротуары, обрабатывали поверхности противогололедными материалами.

«Было вывезено более пяти с половиной тысяч кубометров снега с Толстовского, Ахунского, Беляевского, Ленинского путепроводов, со станции Пенза-I, улиц Чехова, Плеханова, Октябрьской, Бекешской, Кирова и других объектов», - уточнили в пресс-службе.

Виктор Кувайцев призвал убирать город в таком же напряженном режиме, не забывая про районы малоэтажной застройки и отдаленные территории. «При очистке заездных карманов снег не складировать, а сразу грузить и вывозить», - предупредил он руководство МУП «Пензадормост».

Что касается отдаленных районов города, то в поселках ЗИФ и Камыши-Хвощи состояние дорог признано удовлетворительным, а в поселке Победа нужна дополнительная расчистка.

Накануне губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу жилищно-коммунального хозяйства по уборке снега.

«Люди жалуются на невозможность пройти и проехать, хотя времени было достаточно для исправления ситуации, особенно в Пензе. Реагировать буду очень жестко», - написал он в личном микроблоге.