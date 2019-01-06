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Общество | Федеральную надбавку получат около 50 тысяч пензенских пенсионеров

06.01.2019|17:20
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Социальную доплату получат все пенсионеры, у кого сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума. Она в Пензенской области составляет 8 404 рубля, что на 543 рубля больше по сравнению с прошлым годом. По данным регионального отделения Пенсионного фонда России, федеральная надбавка ждет около пятидесяти тысяч жителей Сурского края, находящихся на заслуженном отдыхе.

«Всем гражданам, у которых появилось право и будет право на 1 января 2019 года на федеральную социальную доплату, данная выплата будет установлена в беззаявительном порядке», - сообщила начальник отдела регионального отделения Пенсионного фонда России Ольга Стяжкина.

Существенно увеличится и пенсия у некоторых жителей сел. С 1 января размер фиксированной выплаты страховой части возрастет на 25% у тех, кто проработал 30 и более лет в сельском хозяйстве, в таких отраслях как растениеводство, животноводство и рыбоводство.

«У этой категории людей в итоге индексации на 7,05% (если 14 000 они получают, то это 1 000) и здесь 1 333, то есть более двух тысяч рублей. Весьма солидная прибавка», - пояснил управляющий отделением Пенсионного фонда России по области Михаил Буданов.

Одно важное условие - человек должен проживать в сельской местности.

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Гость|06.01.2019 18:01|

Заживут теперь пенсионеры!

Гость|06.01.2019 18:07|

На Фунта похож.

Гость|06.01.2019 18:07|

пенсионеры спутника будут получать

Гость|06.01.2019 18:12|

Гость писал(a):

пенсионеры спутника будут получать

Лапу сосать как медведь в берлоге, вот и все. Даже пенсионеров поделили.

Гость|06.01.2019 18:15|

Бюджет данной надбавки думаю не более 5000 рублей?

Гость|06.01.2019 18:17|

Социальную доплату получат пенсионеры Пензенской области илиСурского края?

Гость|06.01.2019 18:20|

penzainform.ru писал(a):

то есть более двух тысяч рублей. Весьма солидная прибавка»,

Хорошо рассуждать о солидной прибавке в 2000 р при зарплате в 150000

Гость|06.01.2019 18:36|

penzainform.ru писал(a):

Одно важное условие - человек должен проживать в сельской местности.
Вот где социальная не справедливость, у них морковки полон погреб, а им еще и прибавку, а тем кто в городе на что жить?

Гость|06.01.2019 18:37|

Он может напутать. У него Пенза не в Российской федерации.

Гость|06.01.2019 18:58|

А ты, чудило ферзипупенское, пробовал в 87 лет эту морковку картошку выращивать??? Идиот.

Имя: Гость
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