06.01.2019 | 17:20

Социальную доплату получат все пенсионеры, у кого сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума. Она в Пензенской области составляет 8 404 рубля, что на 543 рубля больше по сравнению с прошлым годом. По данным регионального отделения Пенсионного фонда России, федеральная надбавка ждет около пятидесяти тысяч жителей Сурского края, находящихся на заслуженном отдыхе.

«Всем гражданам, у которых появилось право и будет право на 1 января 2019 года на федеральную социальную доплату, данная выплата будет установлена в беззаявительном порядке», - сообщила начальник отдела регионального отделения Пенсионного фонда России Ольга Стяжкина.

Существенно увеличится и пенсия у некоторых жителей сел. С 1 января размер фиксированной выплаты страховой части возрастет на 25% у тех, кто проработал 30 и более лет в сельском хозяйстве, в таких отраслях как растениеводство, животноводство и рыбоводство.

«У этой категории людей в итоге индексации на 7,05% (если 14 000 они получают, то это 1 000) и здесь 1 333, то есть более двух тысяч рублей. Весьма солидная прибавка», - пояснил управляющий отделением Пенсионного фонда России по области Михаил Буданов.

Одно важное условие - человек должен проживать в сельской местности.