06.01.2019 | 18:08

Пензенцы, у которых нет возможности посетить Рождественскую литургию в Успенском кафедральном соборе, смогут увидеть богослужение в прямом эфире.

Как сообщили в областном департаменте СМИ и информационной политики, трансляция будет организована на YouTube-канале регионального правительства.

Литургию в ночь на 7 января проведет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Она начнется ровно в полночь.

«Сегодня впервые организовали прямую трансляцию Рождественского богослужения, чтобы почувствовать атмосферу могли как можно больше людей», - написал губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге.

В воскресенье, 6 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил расчистить от снега подъездные пути, парковки и тротуары по пути следования желающих попасть на службу.