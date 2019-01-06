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Общество | Богослужение в Успенском соборе будут транслировать в прямом эфире

06.01.2019|18:08
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Пензенцы, у которых нет возможности посетить Рождественскую литургию в Успенском кафедральном соборе, смогут увидеть богослужение в прямом эфире.

Как сообщили в областном департаменте СМИ и информационной политики, трансляция будет организована на YouTube-канале регионального правительства.

Литургию в ночь на 7 января проведет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Она начнется ровно в полночь.

«Сегодня впервые организовали прямую трансляцию Рождественского богослужения, чтобы почувствовать атмосферу могли как можно больше людей», - написал губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге.

В воскресенье, 6 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил расчистить от снега подъездные пути, парковки и тротуары по пути следования желающих попасть на службу.

Источник — фото www.pnzreg.ru
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Гость|06.01.2019 18:33|

penzainform.ru писал(a):

трансляция будет организована на YouTube-канале регионального правительства.

Оплачивать связистам отделенные попы будут или налогоплательщики.

Гость|06.01.2019 18:42|

penzainform.ru писал(a):

будет организована на YouTube-канале регионального правительства.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

А как вяжется правительственный,т.е.светский канал с трансляцией праздника определённой религии?

САМ В БОГА ВЕРЮ,ТОМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ НЕТ.

Гость|06.01.2019 18:46|

А кто там с цветами?

Гость|06.01.2019 18:47|

С свечечки БЕСПЛАТНО?

Гость|06.01.2019 18:47|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
будет организована на YouTube-канале регионального правительства.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

А как вяжется правительственный,т.е.светский канал с трансляцией праздника определённой религии?

САМ В БОГА ВЕРЮ,ТОМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ НЕТ.

белозерцева и Кувайцева под следствие!

Гость|06.01.2019 18:48|

Ну непонятно. Хотели бы люди «почувствовать атмосферу» - пошли бы в место отправления церковных обрядов. А они дома решили поспать. Бесполезная трансляция.

Гость|06.01.2019 18:50|

В ютубе отару контролировать проще,через сообщения.

Гость|06.01.2019 18:55|

Тёти Розы шутки:

‏Лучше иметь на Украине свою поместную церковь, чем филиал российского ФСБ

Имя: Гость
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