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Общество | В Пензе усиленно борются с выпавшим снегом

05.01.2019|16:12
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Зима показывает свой характер и доставляет немало хлопот пензенцам. Совсем не простое дело - вызволить город из снежного плена в то время, как с неба без остановки сыплет.

«Пока еще коммунальные службы не справились с этим снегопадом, работают вторые сутки подряд, работает более 80 единиц техники, убираем, делаем все для того, чтобы дороги находились в проезжем состоянии. Далеки еще от нормативного, но проезжие», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Кое-где добираются тракторы и до тротуаров.

Вывозят снег с центральной пешеходной улицы. На Московской - спецтехника, машет лопатами и штат дворников. Еще одна бригада - городские чиновники - трудится в поте лица, расчищает мемориальный комплекс «Афганские ворота».

«Помочь сегодня сотрудникам МУП, нашего «Зеленого хозяйства», потому что понимаем, какой большой объем у них работ», - рассказал первый заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

«Просим жителей выйти и убраться вокруг своих жилых помещений, коммерческих объектов и дворовых территорий», - добавил Виктор Кувайцев.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье также ожидается снег, так что лопаты пензенцам рекомендуется держать наготове.

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