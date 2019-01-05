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Общество | В Пензе мастер-класс дала чемпионка Европы по плаванию

05.01.2019|17:34
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Чебурашку - талисман олимпийской российской сборной - чемпионка Европы по плаванию Наталья Сутягина подарила воспитанникам спортивной школы «Горизонт». Там многократная рекордсменка страны проводила мастер-класс для юных атлетов.

Свою спортивную карьеру пловчихи Наталья Начала в 9 лет именно в школе олимпийского резерва «Горизонт».

«Первые тренировки я помню. Все уже умели плавать, плавали всеми видами. Баттерфляй - это последний вид, который я освоила из четырех, долго он мне не давался. И как-то за всеми смогла все-таки догнать всю нашу группу, и самый сложный вид оказался мне по силам», - рассказала чемпионка Европы 2004 года по плаванию.

В течение 12 лет Наталья Сутягина была первым номером в сборной команде России по плаванию. И все это время она считалась сильнейшей пловчихой страны на дистанции 100 и 200 метров баттерфляем.

Такие мастер-классы с участием прославленных спортсменов будут проводиться в школе по плаванию в Ахунах регулярно.

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