05.01.2019 | 12:50

В исправительных колониях Пензенской области для осужденных подготовили новогоднее меню с учетом особенностей национальной кухни разных народов.

Среди праздничных блюд - выпечка (пирожки с картошкой, капустой, сосиски в тесте), плов с говядиной и курицей, манты, гарниры (гречка, рис, тушеные овощи). Из холодных закусок - овощные салаты, в том числе винегрет.

«Вопросы организации качественного питания в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона находятся на постоянном контроле, особенно в эти праздничные дни», - процитировала заместителя начальника УФСИН России по Пензенской области Павла Фролова пресс-служба ведомства.

К слову, в ИК-4 к новогоднему столу должны были собрать урожай огурцов. Там осужденные высадили овощи сортов «Бутуз» и «Герман». Ранее там же вырастили пряные травы и лук.