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Общество | В Пензе для осужденных приготовили праздничные блюда

05.01.2019|12:50
Печать

В исправительных колониях Пензенской области для осужденных подготовили новогоднее меню с учетом особенностей национальной кухни разных народов.

Среди праздничных блюд - выпечка (пирожки с картошкой, капустой, сосиски в тесте), плов с говядиной и курицей, манты, гарниры (гречка, рис, тушеные овощи). Из холодных закусок - овощные салаты, в том числе винегрет.

«Вопросы организации качественного питания в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона находятся на постоянном контроле, особенно в эти праздничные дни», - процитировала заместителя начальника УФСИН России по Пензенской области Павла Фролова пресс-служба ведомства.

К слову, в ИК-4 к новогоднему столу должны были собрать урожай огурцов. Там осужденные высадили овощи сортов «Бутуз» и «Герман». Ранее там же вырастили пряные травы и лук.

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Гость|05.01.2019 13:05|

Не хреново,а с детей в школе деньги просят!

Гость|05.01.2019 13:15|

penzainform.ru писал(a):

Из холодных закусок

К закускам тоже будет?

Гость|05.01.2019 13:16|

Я новый год встречал вареной картошкой без масла. Вот и подумай кому на Руси жить хорошо.

Гость|05.01.2019 13:28|

Это скрытый призыв мочить кого-нибудь и приятного аппетита? Из перечисленного меню у многих пенсионеров на воле только винегрет.

Гость|05.01.2019 13:30|

Криминал в России в почете.

Гость|05.01.2019 13:40|

penzainform.ru писал(a):

Среди праздничных блюд - выпечка (пирожки с картошкой, капустой, сосиски в тесте), плов с говядиной и курицей, манты, гарниры (гречка, рис, тушеные овощи). Из холодных закусок - овощные салаты, в том числе винегрет.

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Имя: Гость
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