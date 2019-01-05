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Общество | С Привокзальной площади ночью эвакуировали четыре машины

05.01.2019|11:02
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В ночь на субботу, 5 января, с Привокзальной площади в Пензе эвакуировали очередную партию автомобилей, мешавших уборке снега.

Чтобы очистить территорию от выпавших осадков, туда прибыли пять спецавтомобилей МУП «Пензадормост». Их сопровождали два эвакуатора и экипаж ДПС.

В итоге четыре машины, водители которых нарушили правила дорожного движения, припарковавшись в запрещенном месте, отправили на штрафстоянку.

«Напоминаем, что на территории привокзальной площади станции Пенза-I с 24:00 до 5:00 стоянка транспортных средств запрещена!» - обратилась к жителям и гостям областного центра пресс-служба городской администрации.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|05.01.2019 11:54|

Вот и приехал на вокзал встретил тёщу. Поставьте там городового, пусть информирует людей непрсвещённых в условности города.

Гость|05.01.2019 11:55|

Гость писал(a):

в условности города

Идиотизм от капитализма.

Имя: Гость
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