05.01.2019 | 11:02

В ночь на субботу, 5 января, с Привокзальной площади в Пензе эвакуировали очередную партию автомобилей, мешавших уборке снега.

Чтобы очистить территорию от выпавших осадков, туда прибыли пять спецавтомобилей МУП «Пензадормост». Их сопровождали два эвакуатора и экипаж ДПС.

В итоге четыре машины, водители которых нарушили правила дорожного движения, припарковавшись в запрещенном месте, отправили на штрафстоянку.

«Напоминаем, что на территории привокзальной площади станции Пенза-I с 24:00 до 5:00 стоянка транспортных средств запрещена!» - обратилась к жителям и гостям областного центра пресс-служба городской администрации.