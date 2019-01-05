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Общество | Пензенцев просят помочь коммунальщикам убрать снег во дворах

05.01.2019|10:48
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В субботу, 5 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его подчиненные вышли на уборку сквера у «Афганских ворот».

Минувшей ночью в городе прошел снегопад. С утра на расчистку дорог вышло 83 единицы специализированной техники.

Мэр объехал улицы и раскритиковал работы по их очистке. По его словам, сейчас мобилизованы все коммунальные службы и ведомства. Специалисты приведут в порядок подведомственные им территории. Жители тоже могут помочь, очистив свои дворы.

«Виктор Кувайцев поручил оперативно провести механизированную уборку тротуаров, заездных карманов. Он также поставил задачу активно очистить территории городских учреждений образования, культуры, спорта, взаимодействовать с торговыми объектами, УК и ТСЖ», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Особое внимание мэр обратил на улицы в районах малоэтажной застройки. Он привел в пример коварный подъем на улице Бекешской, где у водителей возникают трудности с проездом.

«Мои заместители, главы районных администраций, руководители коммунальных предприятий должны лично координировать работу до окончания снегопада и очистки территорий от его последствий», - подвел итог Виктор Кувайцев.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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