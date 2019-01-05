05.01.2019 | 11:42

В медицинские организации Пензенской области закупили новое оборудование для оказания помощи пациентам с осложнениями после гриппа и ОРВИ. На это из регионального бюджета было выделено около 9 млн рублей.

В пресс-службе областного минздрава сообщили о завершении подготовки к эпидемиологическому сезону-2018/2019.

Аппараты поступили в отделения реанимации клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, больницы № 4, центра специализированных видов медицинской помощи и детской больницы имени Н. Ф. Филатова.

«Дополнительно работе на аппаратах для проведения процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) пациентам с тяжелой острой дыхательной недостаточностью обучены три врача - анестезиолога-реаниматолога больницы имени Н. Н. Бурденко», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, все бригады скорой помощи, приемные и реанимационные отделения, а также сотрудников кабинетов неотложной медпомощи и врачей первичного звена снабдили пульсоксиметрами.