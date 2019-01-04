04.01.2019 | 17:24

Стабильно пьяных или с тяжелым похмельем пензенцев доставляют к наркологам. В первых числах января под присмотром врачей оказалось 20 человек, у которых «помутнело в глазах» от количества выпитого.

Среди пациентов - преимущественно мужчины, хотя есть и искушенные зеленым змием дамы.

«Привозит скорая помощь. Из этих 20 человек 10 привезла скорая помощь, а остальные приходят либо сами, либо родственники приводят», - рассказал заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Тем, кто не попал в палаты с решетками и замками на окнах, но чувствует себя неважно после гулянок, медики дают рекомендации.

«Хочется спать весь день - спите весь день, а потом выйдите погулять на улицу - буквально 30-45 минут. И что-то легкое покушать, не тяжелое - не мясо, не птицу, а какие-то салатики, овощи, фрукты», - посоветовал Илья Лан.

Также нейтрализуют алкоголь в организме продукты, содержащие янтарную кислоту. Ею богата, например, квашеная капуста.