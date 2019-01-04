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Общество | В первых числах января к наркологам доставили 20 пензенцев

04.01.2019|17:24
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Стабильно пьяных или с тяжелым похмельем пензенцев доставляют к наркологам. В первых числах января под присмотром врачей оказалось 20 человек, у которых «помутнело в глазах» от количества выпитого.

Среди пациентов - преимущественно мужчины, хотя есть и искушенные зеленым змием дамы.

«Привозит скорая помощь. Из этих 20 человек 10 привезла скорая помощь, а остальные приходят либо сами, либо родственники приводят», - рассказал заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Тем, кто не попал в палаты с решетками и замками на окнах, но чувствует себя неважно после гулянок, медики дают рекомендации.

«Хочется спать весь день - спите весь день, а потом выйдите погулять на улицу - буквально 30-45 минут. И что-то легкое покушать, не тяжелое - не мясо, не птицу, а какие-то салатики, овощи, фрукты», - посоветовал Илья Лан.

Также нейтрализуют алкоголь в организме продукты, содержащие янтарную кислоту. Ею богата, например, квашеная капуста.

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Гость|04.01.2019 19:11|

Утилизировать лучше этот "цвет" нации.

Гость|04.01.2019 19:11|

РАСПУСТИЛАСЬ СИНЕВА РАЗГУЛЯЛАСЬ

Гость|04.01.2019 19:12|

Если не ошибаюсь я там вчера Попкова чухальника видел

Гость|04.01.2019 19:20|

Пока мамки в отрубях, дети петардами балуются. Всем развлечения на новый гот.

Гость|04.01.2019 19:26|

При мне бабу привезли Арала что она Терешкова в космос рвалась

Гость|04.01.2019 19:31|

Красивый среди них был ?

Имя: Гость
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