04.01.2019 | 17:14

События десятилетней давности Василий Петрович помнит как сейчас. Мужчина помогал выбраться провалившемуся под лед рыболову. Любителей зимнего клева не останавливает ни мороз, ни коварство застывших водоемов. На старице Суры в районе ГПЗ-24 - лунка на лунке.

«Я спасал одного пожилого, уже по последнему льду, здесь колья были как раз, я этот кол выдернул, подал ему, кое-как вытащил», - рассказал рыболов.

А вот под автомобильным мостом - ни одной души. Рыбаки это место обходят стороной - там промоины и рисковать жизнью ради такого улова желающих не много.

Но даже тем, кто находится на, казалось бы, безопасном льду, напоминают о подручных средствах спасения.

Этот участок интересен не только рыболовам, но и лыжникам. Не один километр они проходят по реке.

«В рамках федерального законодательства муниципалитет должен заботиться, предупреждать людей о запрещении выхода людей на лед», - сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

Такие таблички не попались на глаза сотрудникам МЧС. Предупреждающей об опасности информации просто нет, подтверждают и сидящие на льду рыбаки.