Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|4 янв 2019|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | В Пензе сотрудники МЧС напомнили рыбакам об осторожности на льду

04.01.2019|17:14
Печать

События десятилетней давности Василий Петрович помнит как сейчас. Мужчина помогал выбраться провалившемуся под лед рыболову. Любителей зимнего клева не останавливает ни мороз, ни коварство застывших водоемов. На старице Суры в районе ГПЗ-24 - лунка на лунке.

«Я спасал одного пожилого, уже по последнему льду, здесь колья были как раз, я этот кол выдернул, подал ему, кое-как вытащил», - рассказал рыболов.

А вот под автомобильным мостом - ни одной души. Рыбаки это место обходят стороной - там промоины и рисковать жизнью ради такого улова желающих не много.

Но даже тем, кто находится на, казалось бы, безопасном льду, напоминают о подручных средствах спасения.

Этот участок интересен не только рыболовам, но и лыжникам. Не один километр они проходят по реке.

«В рамках федерального законодательства муниципалитет должен заботиться, предупреждать людей о запрещении выхода людей на лед», - сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

Такие таблички не попались на глаза сотрудникам МЧС. Предупреждающей об опасности информации просто нет, подтверждают и сидящие на льду рыбаки.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 