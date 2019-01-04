04.01.2019 | 16:49

Сотрудники полиции в новогодние каникулы посещают места массового досуга молодежи. Громкая музыка служебной собаке не мешает. На посетителей развлекательных заведений, проявляющих к ней внимание, она тоже не реагирует.

«Целью данных мероприятий является выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, и привлечение их к установленной законом ответственности», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Полицейские проверяют отдыхающих, а также проводят инструктаж с представителями администраций клубов.

Нарушений во время рейда полицейскими не выявлено.