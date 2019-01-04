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Общество | В Пензе хотят наладить бесперебойную работу троллейбусов

04.01.2019|13:41
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В Пензе работники ООО «Горэлектротранс» ремонтируют контактную сеть троллейбусов. Они меняют кривые держатели на улице Стасова и в районе «Глобуса».

На проспекте Победы, улицах Максима Горького и Володарского специалисты регулируют натяжение контактного провода, меняют провода и изоляторы.

«Проведение планового ремонта позволит повысить надежность контактной сети, в результате будет обеспечена бесперебойная работа городского электрического транспорта», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Из-за технического обслуживания сети с 5 января перевозка пассажиров будет осуществляться в объеме 80% от графика выходного дня.

Следует помнить, что меняется схема движения троллейбусов, следующих по маршруту № 2 и перевозящих горожан из Кривозерья в Заводской район.

От остановки «К/т «Октябрь» машины будут ехать прямо по улице Кирова через остановки «Площадь Ленина» и «Центральный рынок», далее поворачивать на улицу Суворова, останавливаться на «Ул. Володарского» и у «Сбербанка» и двигаться по маршруту.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|04.01.2019 14:03|

И давно хотят?

Гость|04.01.2019 14:10|

А не оценивают ли они состояние контактной сети перед демонтажем? Можно ли загнать как б/у в другие регионы или тупо в лом?

Гость|04.01.2019 14:17|

Думать осмелились... ) Наше дело - терпение, смирение, послушание...

Гость|04.01.2019 14:57|

А Скока троллейбусов осталось?

Мотовилов (гость)|04.01.2019 15:00|

Надо подумать о том, как сделать самодвижный пассажирский тоннель от ул Суворова до перехода к поездам на вокзале. Типа в Женеве. Есть идеи.

Имя: Гость
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