04.01.2019 | 13:41

В Пензе работники ООО «Горэлектротранс» ремонтируют контактную сеть троллейбусов. Они меняют кривые держатели на улице Стасова и в районе «Глобуса».

На проспекте Победы, улицах Максима Горького и Володарского специалисты регулируют натяжение контактного провода, меняют провода и изоляторы.

«Проведение планового ремонта позволит повысить надежность контактной сети, в результате будет обеспечена бесперебойная работа городского электрического транспорта», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Из-за технического обслуживания сети с 5 января перевозка пассажиров будет осуществляться в объеме 80% от графика выходного дня.

Следует помнить, что меняется схема движения троллейбусов, следующих по маршруту № 2 и перевозящих горожан из Кривозерья в Заводской район.

От остановки «К/т «Октябрь» машины будут ехать прямо по улице Кирова через остановки «Площадь Ленина» и «Центральный рынок», далее поворачивать на улицу Суворова, останавливаться на «Ул. Володарского» и у «Сбербанка» и двигаться по маршруту.