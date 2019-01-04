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Общество | В колышлейской больнице отремонтировали отделение терапии

04.01.2019|12:37
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В Колышлейской районной больнице отремонтировали терапевтическое отделение, рассчитанное на 30 коек.

Там заменили двери, системы отопления, водоснабжения и канализации, установили новую пожарно-охранную сигнализацию, отделали полы и стены.

На все это потребовалось 2,7 миллиона рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

«За счет собственных средств больницы закуплены новые кровати, медицинские тумбочки, мебель для персонала», - сообщил главный врач больницы Вадим Аббакумов.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области уточнили, что совсем скоро в обновленных условиях пациентов будет принимать и хирургическое отделение.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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