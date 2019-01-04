В Колышлейской районной больнице отремонтировали терапевтическое отделение, рассчитанное на 30 коек.
Там заменили двери, системы отопления, водоснабжения и канализации, установили новую пожарно-охранную сигнализацию, отделали полы и стены.
На все это потребовалось 2,7 миллиона рублей. Средства были выделены из областного бюджета.
«За счет собственных средств больницы закуплены новые кровати, медицинские тумбочки, мебель для персонала», - сообщил главный врач больницы Вадим Аббакумов.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области уточнили, что совсем скоро в обновленных условиях пациентов будет принимать и хирургическое отделение.