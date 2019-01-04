04.01.2019 | 12:37

В Колышлейской районной больнице отремонтировали терапевтическое отделение, рассчитанное на 30 коек.

Там заменили двери, системы отопления, водоснабжения и канализации, установили новую пожарно-охранную сигнализацию, отделали полы и стены.

На все это потребовалось 2,7 миллиона рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

«За счет собственных средств больницы закуплены новые кровати, медицинские тумбочки, мебель для персонала», - сообщил главный врач больницы Вадим Аббакумов.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области уточнили, что совсем скоро в обновленных условиях пациентов будет принимать и хирургическое отделение.