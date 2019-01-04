Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|4 янв 2019|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Сотни горожан приняли участие в лыжной гонке на Олимпийской аллее

04.01.2019|17:35
Печать

«Зимние забавы» собрали на Олимпийской аллее сотни горожан. В такой день невозможно усидеть дома, даже сам Дед Мороз не удержался.

«Поздравлял ребятишек, поздравлял граждан, потом катался на коньках на фонтане, на новом нашем катке. А сегодня решил поучаствовать в этом прекрасном забеге, чтобы набраться здоровья, начать 2019 год с занятия спортом», - рассказал сказочный персонаж.

«Зимние забавы» - акция всероссийская, но в каждом городе они свои.

«Направлены на то, чтобы выдернуть людей из-за стола, - не только детей, но и взрослых, - и поучаствовать в каком-то мероприятии. Это лыжная гонка в нашем случае, даже не лыжная гонка, а лыжная прогулка», - пояснил председатель комитета по физкультуре и спорту г. Пензы Владислав Чесноков.

Юные участники должны были пройти два километра, взрослые - четыре. Некоторым так понравилось гулять по заснеженной аллее, что они решились проехать дополнительные круги. А затем все желающие могли попить горячего чаю и подкрепить силы гречневой кашей.

«Дома сидеть - это телевизор и все будут лениться, а здесь, на воздухе, - спорт. Спортом все должны заниматься», - отметил участник акции Егор Кашкин.

0
0
0
0
 
Гость|04.01.2019 19:51|

Молодцы.физкульт Ура.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 