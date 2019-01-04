04.01.2019 | 17:35

«Зимние забавы» собрали на Олимпийской аллее сотни горожан. В такой день невозможно усидеть дома, даже сам Дед Мороз не удержался.

«Поздравлял ребятишек, поздравлял граждан, потом катался на коньках на фонтане, на новом нашем катке. А сегодня решил поучаствовать в этом прекрасном забеге, чтобы набраться здоровья, начать 2019 год с занятия спортом», - рассказал сказочный персонаж.

«Зимние забавы» - акция всероссийская, но в каждом городе они свои.

«Направлены на то, чтобы выдернуть людей из-за стола, - не только детей, но и взрослых, - и поучаствовать в каком-то мероприятии. Это лыжная гонка в нашем случае, даже не лыжная гонка, а лыжная прогулка», - пояснил председатель комитета по физкультуре и спорту г. Пензы Владислав Чесноков.

Юные участники должны были пройти два километра, взрослые - четыре. Некоторым так понравилось гулять по заснеженной аллее, что они решились проехать дополнительные круги. А затем все желающие могли попить горячего чаю и подкрепить силы гречневой кашей.

«Дома сидеть - это телевизор и все будут лениться, а здесь, на воздухе, - спорт. Спортом все должны заниматься», - отметил участник акции Егор Кашкин.