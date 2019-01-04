04.01.2019 | 12:22

Специалисты городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провели рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества в Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы.

Проверяющие наведались в места концентрации бродяг на улицах Ушакова, Беринга, Солнечной, Сосновой, Ермака, Дежнева, Пригородной, Чехова, Чаадаева, Долгорукого, Светлой, Клары Цеткин, Дружбы, Добролюбова, Пилотной, Сосновке, Живописной, Антонова, Ангарской, Верещагина, Стрельбищенской, Измайлова.

Также сотрудники центра побывали на улицах Ленина, 9 Января, Шмидта, Крупской, Фрунзе, Леонова, Гагарина, Беляева, Титова, Циолковского, Ульяновской, Минской, Одесской, Рахманинова, Лозицкой, Ладожской, Стасова, проспектах Победы и Строителей.

Кроме того, отрабатывалась территория Храма Преподобного Пимена Угрешского, Храма первоверховных апостолов Петра и Павла, расселенные дома.

«В ходе рейда выявлено три человека. Документов, удостоверяющих личность, при себе не было. Составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации, а также для выявления их потребностей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Бродяги получили горячее питание, теплые вещи, консультативную помощь. Всем им выдали направления на флюорографию и в дом ночного пребывания. Проверяющие напомнили своим подопечным, что на базе их центра работает пункт обогрева.