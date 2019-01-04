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Общество | На площади Ленина пензенцы сразились в перетягивании каната

04.01.2019|17:51
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Долго уговаривать пензенцев, мирно прогуливающихся по площади Ленина, организаторам спортивного мероприятия не пришлось. Уже через минуту после приглашения дети и взрослые весело перетягивали канат.

«Ежегодно желающих становится больше и больше. Наверное, все-таки длительные выходные дают о себе знать, и каждый вечер здесь, у главной елки нашего города, собирается все больше жителей, которые хотят активно отдохнуть и принять участие в спортивных мероприятиях», - отметил начальник отдела спорткомитета г. Пензы Владимир Агапов.

Пока одни скользили по новому гранитному покрытию, другие метали дротики и мерились силами в армрестлинге. 10-летний Миша Зимин оказался весьма подготовленным спортсменом.

«Я не в первый раз занимался армрестлингом - и с братом дома тренировался, и в школе с друзьями», - рассказал участник акции.

Традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие проходило в рамках спортивной декады, которая началась в конце декабря и продлится до 13 января.

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Гость|04.01.2019 18:49|

Ильин снег хоть там почистил?

Гость|04.01.2019 18:52|

Бедным родителям деваться некуда, нада выгуливать чадушек, а то дом разнесут.

Гость|04.01.2019 19:25|

Ильин попу свою катал с горки?

Гость|04.01.2019 19:51|

ильин в авторитете...шнырь витька отлизывает...

Гость|04.01.2019 19:52|

ГОМОСЕКИ... ГДЕ ГОРКА ???????

Гость|04.01.2019 19:55|

ПЕНЗИНФОРМ....ВАШУ МАМУ..ПАПУ ..И ВАШИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ.. ИМЕЛ В ОПУ.... ТРИТЕ ЯЗЫКОМ....

Имя: Гость
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