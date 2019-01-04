04.01.2019 | 17:51

Долго уговаривать пензенцев, мирно прогуливающихся по площади Ленина, организаторам спортивного мероприятия не пришлось. Уже через минуту после приглашения дети и взрослые весело перетягивали канат.

«Ежегодно желающих становится больше и больше. Наверное, все-таки длительные выходные дают о себе знать, и каждый вечер здесь, у главной елки нашего города, собирается все больше жителей, которые хотят активно отдохнуть и принять участие в спортивных мероприятиях», - отметил начальник отдела спорткомитета г. Пензы Владимир Агапов.

Пока одни скользили по новому гранитному покрытию, другие метали дротики и мерились силами в армрестлинге. 10-летний Миша Зимин оказался весьма подготовленным спортсменом.

«Я не в первый раз занимался армрестлингом - и с братом дома тренировался, и в школе с друзьями», - рассказал участник акции.

Традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие проходило в рамках спортивной декады, которая началась в конце декабря и продлится до 13 января.