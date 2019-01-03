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Общество | В Пензе пенсионеры сплясали у новогодней елки

03.01.2019|15:59
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Зинаида Петровна, Иван Михайлович, Вера Федоровна остались за дверями Центра хореографического искусства - в кругу у новогодней елки плясали Зинуля, Ванюша, Верочка. Все забыли о возрасте и чувствовали себя юными.

И понеслось веселье в клубе любителей танца «Ностальгия». Люди обычно встречаются по выходным, но то стандартные вечеринки, хоть и нескучные. А на Новый год происходящее воспринимается по-иному.

«Все становятся немножко детьми, всем хочется чуть-чуть волшебства, сказки - и детям, и взрослым. Поэтому взрослые так же, как и дети, воспринимают и Деда Мороза, и сказку, загадывают желания», - рассказал Дед Мороз.

«Молодым хочу стать!» - пожелал мужчина.

«Квартиру купить», - загадала женщина.

«Чтобы никаких происшествий, никаких эксцессов резких. Все чтобы было, а главное - жили дружно, заботились о стариках, о детях. Всем удачи!» - отметил горожанин.

Дед Мороз повысил градус настроения до максимума, разогрел самых стеснительных, после чего настало время жарких танцев - праздник не мог не быть веселым.

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