02.01.2019 | 15:41

Отдыхается пензенцам так весело, что в единой диспетчерской службе скорой почти на 30 процентов выросло число обратившихся и пришлось увеличить количество бригад, отправляющихся на вызовы. За сутки медики 1 450 раз ездили на помощь жителям области.

По словам старшего врача станции скорой Натальи Абрамовой, по большей части количество звонков выросло из-за обращений, когда медиков вызывают к пьяным. Люди в белых халатах торопятся на вызов, видят, что человек не нуждается в помощи, а в это время скорость прибытия к настоящим больным снижается. А ехать было к кому.

«Мы выезжали в Кузнецк, там было в квартире отравление угарным газом. Там трое пострадавших, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Два выезда у нас было на ДТП, там двое пострадавших госпитализированы», - рассказала Наталья Абрамова.

Зафиксирован и рост числа людей, получивших обморожения. Многих отправляли в больницу, часто звонили сочувствующие прохожие.

В травмпункте ситуация похожая: количество обратившихся увеличилось на треть. Статистика традиционна для новогодних праздников.

«Структура травмы характерна для зимнего времени, но здесь вносят свои коррективы праздничные дни, хороводы вокруг елочки, катание на горках. В основном травма идет верхних конечностей, нижних конечностей, грудная клетка», - сообщил заведующий травмпунктом Александр Кастерин.

Медики говорят, что им расслабляться рано, до конца новогодних и рождественских гуляний почти неделя. Пока пензенцы активно веселятся, скамейки в травмпункте не опустеют.