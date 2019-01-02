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Общество | Жители Пензенской области за сутки вызвали скорую 1 450 раз

02.01.2019|15:41
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Отдыхается пензенцам так весело, что в единой диспетчерской службе скорой почти на 30 процентов выросло число обратившихся и пришлось увеличить количество бригад, отправляющихся на вызовы. За сутки медики 1 450 раз ездили на помощь жителям области.

По словам старшего врача станции скорой Натальи Абрамовой, по большей части количество звонков выросло из-за обращений, когда медиков вызывают к пьяным. Люди в белых халатах торопятся на вызов, видят, что человек не нуждается в помощи, а в это время скорость прибытия к настоящим больным снижается. А ехать было к кому.

«Мы выезжали в Кузнецк, там было в квартире отравление угарным газом. Там трое пострадавших, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Два выезда у нас было на ДТП, там двое пострадавших госпитализированы», - рассказала Наталья Абрамова.

Зафиксирован и рост числа людей, получивших обморожения. Многих отправляли в больницу, часто звонили сочувствующие прохожие.

В травмпункте ситуация похожая: количество обратившихся увеличилось на треть. Статистика традиционна для новогодних праздников.

«Структура травмы характерна для зимнего времени, но здесь вносят свои коррективы праздничные дни, хороводы вокруг елочки, катание на горках. В основном травма идет верхних конечностей, нижних конечностей, грудная клетка», - сообщил заведующий травмпунктом Александр Кастерин.

Медики говорят, что им расслабляться рано, до конца новогодних и рождественских гуляний почти неделя. Пока пензенцы активно веселятся, скамейки в травмпункте не опустеют.

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Гость|02.01.2019 19:01|

явный перебор

Гость|02.01.2019 19:27|

Да они бухие сами ездиют на аызовы

Гость|02.01.2019 19:28|

Ага и просят похмелиться

Гость|02.01.2019 19:30|

Водка враг человечества

Гость|02.01.2019 19:32|

У меня лицо от перепоя опухло,мне вызывать скорую???

Имя: Гость
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