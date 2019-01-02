02.01.2019 | 15:07

«Руки поотрубать и башку снести этим хозяевам: берут дорого, а потом все выбрасывают на мусор», - не стесняются в выражениях горожане. Такова реакция на ситуацию, сложившуюся на проспекте Победы. Там торговцы бросили нераспроданные новогодние деревья.

Одно из них кто-то водрузил на вершину снежной горы, другие так и остались лежать на земле.

«Мне кажется, вообще пора прекращать вырубку. По-моему, пластиковые елочки неплохо смотрятся, на много лет. А вот это безобразие. Мне их, честно говоря, жалко», - отметила горожанка.

«Кому же такое понравится? Бардак! Кто-то должен отвечать за это дело. Это лес! Ну а мы давно пользуемся искусственной елкой, поэтому у нас таких проблем не существует. К сожалению, такое практикуется в городе», - рассказал мужчина.

Когда на деревьях еще не опала желтая листва, на вечнозеленые уже объявили аукцион, в октябре регистрировались для участия в нем. Всего торговых мест было 92. Начальная цена - 6 500 рублей.

В первых числах ноября стали пилить елки, чтобы успеть набрать нужное количество. Причем рубили не все подряд.

«Берем топоры, выбираем елку - пышная чтобы была, четыре яруса чтобы в ней было, не желтая, зеленая. Чем зеленее - тем красивее», - объяснил рабочий организации по заготовке новогодних деревьев Андрей Бондарь.

Самые достойные в начале декабря поступили в продажу. Двухметровое дерево стоило 700 рублей. Некоторые горожане не торопились раскошеливаться.

«Я вот если покупала, то 30-31-го, за так отдавали», - поделилась пенсионерка.

Правда, не всегда. В 2017-м даже 31 декабря цены снизили не все, несмотря на то что еще много деревьев осталось.

И в этом году нераспроданными оказались порядка 10 процентов. Большинство предпринимателей вовремя очистили места торговли - как предполагает договор с мэрией. А на проспекте Победы условие не выполнено.

«А вон там на мусорке вообще куча», - рассказали женщины.

Они говорили о площадке во дворе дома № 140, на нее свезли нераспроданные деревья. Кстати, и 1 января некоторые прохожие присматривались к брошенным елкам.

«Просто хотел веток взять - розы укрывать, я всегда после Нового года...» - поделился замыслом горожанин.

Но деревья оказались слишком крупными для транспортировки. Мужчина ушел ни с чем.