02.01.2019 | 16:29

И в каникулы жилищная инспекция региона будет контролировать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. По опыту прошлых лет одна из самых распространенных жалоб в первые дни года - на затопленный подвал.

Большинство людей, как правило, дома, поэтому канализационная система работает в усиленном режиме, плюс некоторые выбрасывают в унитазы испорченные продукты. В итоге - засор, сточные воды выходят наружу, а заставить коммунальщиков что-то сделать получается не всегда. Для этого и нужно набрать номер телефона 94-13-91.

«Мы разработали и утвердили график дежурств. Естественно, некоторые выходные у нас будут, но 3, 4, 5 и 8 января у нас будет здесь находиться в помещении дежурный.

Если будут звонки, если управляющая организация не будет реагировать на жалобы жителей, жители вправе позвонить нам, а мы уже будем принимать тогда меры», - сообщил и. о. начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

Еще одна традиционная проблема первых январских дней - очистка дворов от снега. Некоторые коммунальщики расслабляются и позволяют себе отдохнуть.

«Если у нас будет ухудшаться погода (снегопады, неблагоприятные погодные условия), также будем работать», - добавил Александр Киндаев.

Жилищная инспекция региона находится на улице Некрасова, 24.