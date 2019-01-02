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Общество | Жилищная инспекция региона принимает жалобы в праздничные дни

02.01.2019|16:29
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И в каникулы жилищная инспекция региона будет контролировать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. По опыту прошлых лет одна из самых распространенных жалоб в первые дни года - на затопленный подвал.

Большинство людей, как правило, дома, поэтому канализационная система работает в усиленном режиме, плюс некоторые выбрасывают в унитазы испорченные продукты. В итоге - засор, сточные воды выходят наружу, а заставить коммунальщиков что-то сделать получается не всегда. Для этого и нужно набрать номер телефона 94-13-91.

«Мы разработали и утвердили график дежурств. Естественно, некоторые выходные у нас будут, но 3, 4, 5 и 8 января у нас будет здесь находиться в помещении дежурный.

Если будут звонки, если управляющая организация не будет реагировать на жалобы жителей, жители вправе позвонить нам, а мы уже будем принимать тогда меры», - сообщил и. о. начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

Еще одна традиционная проблема первых январских дней - очистка дворов от снега. Некоторые коммунальщики расслабляются и позволяют себе отдохнуть.

«Если у нас будет ухудшаться погода (снегопады, неблагоприятные погодные условия), также будем работать», - добавил Александр Киндаев.

Жилищная инспекция региона находится на улице Некрасова, 24.

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Гость|02.01.2019 18:56|

бездельники одни там!!

целый год писал заявления, так только отписки!

а управляйка и в ус не дует!

ни хрена ничего они с управляйками поделать не могут.

только протоколы составлять.

ДАРМОЕДЫ!!!!

Гость|02.01.2019 19:35|

penzainform.ru писал(a):

Если будут звонки, если управляющая организация не будет реагировать на жалобы жителей, жители вправе позвонить нам, а мы уже будем принимать тогда меры», - сообщил и. о. начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.
это же надо так нагло врать людям, что они по звонку будут на что-то реагировать. Они по письменным жалобам отписки пишут! Когда снимут его....

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