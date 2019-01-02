02.01.2019 | 12:22

В новогоднюю ночь в Пензенской области в массовых мероприятиях приняли участие около 37 000 человек. Грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Безопасность жителей и гостей региона обеспечивали более 600 полицейских и росгвардейцев, 380 представителей общественных объединений и частных охранных организаций.

«Зарегистрировано 9 сообщений криминального характера: 1 грабеж, 1 мошенничество и 7 краж. Совершено 1 ДТП, в котором 1 человек получил телесные повреждения; оформлено 26 ДТП с материальным ущербом. 15 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Перед началом народных гуляний все площадки были обследованы на предмет антитеррористической безопасности.

Следующие массовые мероприятия пройдут в области на Рождество - в ночь с 6 на 7 января.

«Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 500 сотрудников полиции, Росгвардии, свыше 300 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.