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Общество | В Пензенской области в новогоднюю ночь совершили один грабеж и семь краж

02.01.2019|12:22
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В новогоднюю ночь в Пензенской области в массовых мероприятиях приняли участие около 37 000 человек. Грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Безопасность жителей и гостей региона обеспечивали более 600 полицейских и росгвардейцев, 380 представителей общественных объединений и частных охранных организаций.

«Зарегистрировано 9 сообщений криминального характера: 1 грабеж, 1 мошенничество и 7 краж. Совершено 1 ДТП, в котором 1 человек получил телесные повреждения; оформлено 26 ДТП с материальным ущербом. 15 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Перед началом народных гуляний все площадки были обследованы на предмет антитеррористической безопасности.

Следующие массовые мероприятия пройдут в области на Рождество - в ночь с 6 на 7 января.

«Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 500 сотрудников полиции, Росгвардии, свыше 300 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

Источник — фото пресс-службы регионального УМВД России
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Гость|02.01.2019 12:39|

penzainform.ru писал(a):

37 000 человек.
А я посчитал 38253 человека.Докажите,что я не прав?

Гость|02.01.2019 12:40|

Интересно,а как посчитали сколько человек , всем чипы вшили? Или по мобильникам отследили, а у меня например батарейка села и я его дома оставил

Гость|02.01.2019 12:45|

Кабан комменты пишет под всеми темами)))

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