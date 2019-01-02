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Общество | Пензенцев приглашают пройти лабиринт на площади Ленина

02.01.2019|09:58
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В среду, 2 января, на площади Ленина в Пензе организуют для горожан электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования.

Как уточнили в пресс-службе администрации, участникам нужно будет ориентироваться на маленькой площадке среди искусственных препятствий.

Лабиринт на площади для пензенцев организует спортшкола олимпийского резерва № 7. А молодежный центр «Юность» проведет там «Веселые старты».

Соревнования будут проходить с 15:00 до 17:00, все участники получат сладкие призы.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|02.01.2019 10:32|

В этом году предстоит пройти лабиринт новых поборов придуманных "думой".

Имя: Гость
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