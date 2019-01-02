В среду, 2 января, на площади Ленина в Пензе организуют для горожан электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования.
Как уточнили в пресс-службе администрации, участникам нужно будет ориентироваться на маленькой площадке среди искусственных препятствий.
Лабиринт на площади для пензенцев организует спортшкола олимпийского резерва № 7. А молодежный центр «Юность» проведет там «Веселые старты».
Соревнования будут проходить с 15:00 до 17:00, все участники получат сладкие призы.
В этом году предстоит пройти лабиринт новых поборов придуманных "думой".